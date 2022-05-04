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難忍西方制裁！普丁放大絕「祭最嚴反擊」　不友好國未來禁買俄原料

▲▼普丁2021年5月2日出席復活節彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁未來將禁止俄國向不友好國家的個人和實體出口或交易產品和原材料。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

在西方試圖持續加強對俄制裁之際，俄羅斯總統普丁3日警告，他可能會列出一份制裁俄羅斯相關國家的黑名單，並在未來禁止俄國向名單內的個人和實體，出口或交易產品和原材料。這是克里姆林宮自美國及其盟友施加制裁以來做出最嚴厲的回應。

據路透社報導，為了應對美國及其盟友在烏俄戰爭中對俄祭出的制裁，普丁3日簽署了一項新令，要求俄羅斯政府在10天內擬定反制裁名單，並下令未來俄國將禁止向列入制裁名單的個人和實體出口產品和原材料，而且即使擁有現有合同，也不能與被列入黑名單的個人或實體進行任何交易。

普丁表示，這是俄國對西方「非法剝奪俄羅斯聯邦、俄國公民和俄國法律實體財產權或限制其財產權」的回應，而新法也將規定「一些針對外國和國際組織不友好行為的報復性特別經濟措施」。隨著新法令的公佈，俄羅斯形同於獲得了在市場製造混亂的權力，因為它可以隨時停止出口，或撕毀被它制裁的實體和個人的合同。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，以美國為首的西方國家就接連對俄實施現代史上最嚴厲的制裁，試圖在經濟上孤立俄羅斯。然而，由於俄羅斯是世上最大的天然資源生產國之一，西方的相關行徑造成了全球通貨膨脹、食品出現短缺危機等問題。

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