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美國爭議50年！墮胎權「多少人支持、何時變非法？」　5大QA一次看

▲▼ 美國最高法院擬推翻憲法保障50年的墮胎權，草案被洩漏後引發大眾不滿，聚集抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國最高法院擬推翻憲法保障50年的墮胎權，草案被洩漏後引發抗議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國最高法院意見草稿外洩，暗示大法官將投票推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）承認婦女墮胎權受憲法保障、奠定全美墮胎合法化基礎的裁定。首席大法官羅伯茲（John Roberts）證實文件為真，但不是最終決定。不過，如果草案內容沒有實質性改變，恐使全美26州禁止墮胎。《衛報》整理出5大問答，剖析美國近50年最具爭議的案件。

【美國婦女墮胎權受憲法保障？】

1973年，美國聯邦最高法院對「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出判決，承認全美50州女性墮胎權受憲法保障，地方政府應對墮胎權限制採取嚴格標準。最高法院提出「三階段標準」，婦女懷孕1-12周、胎兒不具「母體外存活性」（viability）時，能在與醫生討論後，自行決定是否墮胎；懷孕3個月後，政府得以限制墮胎，但僅限保護孕婦健康的必要狀況。

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

▲得知多數大法官準備推翻「羅訴韋德案」裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

【美國人支持墮胎嗎？】

最近民調發現，70%美國人認為墮胎是孕婦及醫師的選擇，「羅訴韋德案」裁定後，支持墮胎合法的比例幾乎沒有改變，僅少數人認為墮胎應該被完全禁止。

若大多數美國人支持墮胎權，國會是否能夠干預？但實際上，聯邦政府對墮胎權的保護，必須取決最高法院，就是因為國會領袖在近50年內，都未能透過法律妥善保障墮胎權。

儘管民主黨努力推動墮胎權，相關法案卻一直卡在參議院，因為新立法需要60票才能通過，而參院100席次大致為2黨平分，其中民主黨普遍支持墮胎權，共和黨幾乎反對。

一些民主黨人提出終止60票規定及「冗長辯論」（filibuster），也就是避免議員取得發言權後，以馬拉松式演說癱瘓議程、阻撓投票的情況，以利推動拜登政府多項立法，包括墮胎權在內。

儘管拜登也支持上述改變，民主黨2名關鍵參議員辛妮瑪（Kyrsten Sinema）及曼欽（Joe Manchin）卻持反對意見，前者表態支持墮胎權，後者立場矛盾，但目前尚不清楚高等法院草案外洩事件，是否改變2人立場。

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

▲美國墮胎權爭議延燒50年。 （圖／路透）

【墮胎多快會變成非法行為？】

如果「羅訴韋德案」被推翻，州政府重掌墮胎權議題，全美26州、不同程度的墮胎禁令將被「觸發」，但生效過程因州而異，也可能掀起一連串法律挑戰。可以肯定的是，共和黨州很可能再度推動墮胎入罪化、執行墮胎禁令。

舉例而言，在阿肯色州，共和黨籍的州總檢察長必須證明「羅訴韋德案」確實被推翻才可生效，懷俄明州長必須在法律生效前證明。

密西根州1931年頒發的墮胎禁令很可能重新生效，共和黨把持的立法機構支持禁令，但民主黨州長正在州法院發起法律挑戰。愛荷華州的6周墮胎禁令也可能捲土重來，但6周時間極短，即使女性經期規律，也只遲到2周而已，大多數人不太可能在此期限內得知懷孕，基本上被視為全面墮胎禁令。

不論何種情況，這些法律都可能面臨生育權倡議組織的法律挑戰，但案件在州法院、聯邦法院審理也需要時間，一些專家估計，大多數案件需要6月至2年才能解決。

▲▼美國德州「心跳法案」2021年9月1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州「心跳法案」2021年9月1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎。（圖／達志影像／美聯社）

【在禁止墮胎的州，人們如何終止孕期？】

墮胎入罪化不能阻止墮胎，禁令州居民只會前往合法州，取得藥物或者接受醫療程序。藥物墮胎能夠安全終止10周孕期，但墮胎非法州居民卻必須透過非法途徑或者郵寄取得。如果想要前往診所，可能需要跨越數百英里、抵達墮胎合法州，對於財務狀況緊繃，或者沒有托嬰資源的女性而言，簡直是不可能克服的障礙。

墮胎合法州的居民也受影響，因為州外患者湧入、壓縮醫療資源，導致她們有需要時，等待醫療的時間更長了。此外，若44%的未來婦產科醫師都在墮胎非法州接受培訓，難以在執業後全面受訓、追加學習流產及子宮外孕相關技能，甚至無法醫治併發症。從整體層面而言，墮胎非法化也會大幅削弱基本婦產科治療品質，而美國已是產婦死亡率最高的已開發國家。

【自由主義的州如何應對？】

一些民主黨州已經採取行動，奧勒岡州正在努力保護墮胎權，向那些必須跨州求醫的患者提供資金，加州正在規畫系統，讓女性能夠盡速找到最近的墮胎診所。但無論如何，這些努力都無法完整服務所有女性，因為不是所有人都有能力跨州旅行，或者取得墮胎藥物。

美墮胎權裁決爭議50年　胎兒生命與婦女身體自主存分歧

紐時：墮胎權意見草稿外洩　重創美最高法院威信

拜登政府告德州！力阻「心跳法案」禁懷孕6周墮胎　痛批：明顯違憲

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