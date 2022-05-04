減肥6周達標就幫你種樹　企業組團拚ESG表現玩新招

▲「ESG加樹減脂」活動，將以團隊為名種樹，協助企業從人力資本的角度實踐ESG。（圖／記者林悅翻攝）



記者潘姿吟／台北報導

千萬別只把員工當成本。未來世界，可能不是老闆挑員工，而是員工挑老闆。ESG概念已逐漸被視為評估企業經營的指標；在S（社會）的構面裡，管理者如何擁有後疫情時代的人才管理新思維，讓永續化具體落實在人力資本實務中？對此，虹映科技、先知蜂、勝典科技、薪傳智庫聯手，透過推動6週完成體脂檢測、組隊健身、學習ESG、健康飲食數位課程等多項挑戰，以「ESG加樹減脂」活動協助企業從人資角度實踐ESG。

虹映科技陳風河創辦人暨董事長說明，「ESG加樹減脂」意為「你減脂，我種樹」，他補充：「員工是公司最重要的資產，最近美國的研究也顯示，員工愈健康，公司長期的財務表現愈亮眼。」當企業的公益行為從促進員工健康行動的角度切入，讓員工產生參與感、榮譽感，即可同時提升企業福祉，與落實ESG永續發展的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薪傳智庫黃沛桐創辦人指出：「『疫起運動』讓企業接軌國際競爭力，運動風氣融入企業永續DNA，全國運動賽事不僅僅凝聚員工向心力，整個活動過程『不可竄改的記錄』更藉由第三方律師見證，撇除『漂綠』、以實務來佐證，正是GRI通用準則的四個關鍵概念：衝擊、重大主題、盡職調查、利害關係人等指標由上至下、持續改善的實務行動。」

先知蜂邱家正執行長提到，這次活動利用挑戰賽概念，特別設計多樣化的激勵因子，對應了有趣又豐富的健康改善活動，成功達標的隊伍，將可獲得以團隊為名種樹的公益活動資格。