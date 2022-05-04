侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」　俄兵怒吼：精銳部隊都逃回國了

▲ 哈爾科夫一具疑似為俄兵的屍體被白雪覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭2個月以來，官方公布的傷亡人數與西方估計數字落差不小。烏克蘭國家安全局（SBU）近日公開的攔截音檔中，一名俄國士兵與友人通話過程中親口暴露，在烏克蘭戰死的俄軍人數比4年前在車臣損失的人命還要多，還抱怨特種部隊菁英因為不想打仗而逃回國。

CNN報導，SBU攔截一名俄兵與友人的通話，3日公開這段約50秒的音檔，可聽見這名士兵對普丁的聯邦國家近衛軍（Rosgvardia）及特種警察部隊（OMON）菁英撤出烏克蘭表達不滿，「他們真他X的沒用。他們回去是因為不想繼續挺進，這些『他X優秀』的特種部隊都撤退了，他X的逃到俄國，拒絕繼續前進」，還稱過去2個月來的傷亡人數比4年前車臣戰爭更多。

SBU針對這段音檔發表聲明指出，「就連敵人的精銳部隊也無法承受烏克蘭守衛者的壓力」，但未提供有關這段對話的進一步細節，也未說明是如何攔截這次通話。CNN尚無法證實音檔真實性。

俄軍在烏克蘭損失的人數尚不清楚，北約（NATO）官員3月曾估計，俄國多達1.5萬士兵在戰爭中喪生，俄國政府近期則未公開官方戰損數字。俄國小報《共青團真理報》3月中旬曾報導，俄國國防部已經記錄有9861名士兵戰死，但此報導後來被刪除。

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