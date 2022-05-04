　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」　俄兵怒吼：精銳部隊都逃回國了

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈爾科夫一具疑似為俄兵的屍體被白雪覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭2個月以來，官方公布的傷亡人數與西方估計數字落差不小。烏克蘭國家安全局（SBU）近日公開的攔截音檔中，一名俄國士兵與友人通話過程中親口暴露，在烏克蘭戰死的俄軍人數比4年前在車臣損失的人命還要多，還抱怨特種部隊菁英因為不想打仗而逃回國。

CNN報導，SBU攔截一名俄兵與友人的通話，3日公開這段約50秒的音檔，可聽見這名士兵對普丁的聯邦國家近衛軍（Rosgvardia）及特種警察部隊（OMON）菁英撤出烏克蘭表達不滿，「他們真他X的沒用。他們回去是因為不想繼續挺進，這些『他X優秀』的特種部隊都撤退了，他X的逃到俄國，拒絕繼續前進」，還稱過去2個月來的傷亡人數比4年前車臣戰爭更多。

SBU針對這段音檔發表聲明指出，「就連敵人的精銳部隊也無法承受烏克蘭守衛者的壓力」，但未提供有關這段對話的進一步細節，也未說明是如何攔截這次通話。CNN尚無法證實音檔真實性。

俄軍在烏克蘭損失的人數尚不清楚，北約（NATO）官員3月曾估計，俄國多達1.5萬士兵在戰爭中喪生，俄國政府近期則未公開官方戰損數字。俄國小報《共青團真理報》3月中旬曾報導，俄國國防部已經記錄有9861名士兵戰死，但此報導後來被刪除。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
公衛大老估「再1個半月」恢復正常生活　轉趨地方性流感
藍營控小吃店變生醫公司賣快篩　陳時中回應了
22歲閨蜜「確診重症去世」！打3劑無慢性病　她淚崩：下輩子見
V-Watch兒童及青少年接種不良反應監測　打完3天內要註冊
輕重症分流收治年齡拉高！　無症狀輕症「80歲以上」才送醫
快訊／警政署長陳家欽身體不適　今快篩呈陽性
快訊／20多歲女「發病到死亡僅6天」　有打3劑疫苗
快訊／中重症+77創新高！　5重症死亡「20多歲女急救無效」
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
快訊／再增5死！今本土狂飆2萬8420例
LIVE／確診傳逼近3萬例！　陳時中最新說明
台中保母涉性侵！　1歲童下體挫傷、包皮潰爛
台新金主管劈4女　「床戰照」傳單瘋傳...3男下場曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

今年第14次！北韓朝日本海發射彈道飛彈　速度達11馬赫

烏克蘭10年最慘車禍　「油罐車猛撞公車」炸出大火！至少27死

侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」　俄兵怒吼：精銳部隊都逃回國了

哈爾科夫附近俄軍慘被擊潰！　遺體排詭異「Z字」冷躺露天墳場

XE「陽轉陰」至少要10天！　專家憂：新變種讓病毒傳更遠

街道噴灑消毒劑能降低新冠傳播？　CNN曝：不只沒用還「弊大於利」

飢餓殺人豬闖進家中　女左手被狂啃「咬成爛肉」差點被吃掉！

普丁憂遭「繼任者暗殺」　美前將軍：為繼續掌權不惜代價

烏克蘭護士雙腿「遭地雷炸斷」！手術4次被截肢　男友醫院感人求婚

買嘸N95「戴2層布口罩」？　美國研究曝：反吸入更多病毒

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

今年第14次！北韓朝日本海發射彈道飛彈　速度達11馬赫

烏克蘭10年最慘車禍　「油罐車猛撞公車」炸出大火！至少27死

侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」　俄兵怒吼：精銳部隊都逃回國了

哈爾科夫附近俄軍慘被擊潰！　遺體排詭異「Z字」冷躺露天墳場

XE「陽轉陰」至少要10天！　專家憂：新變種讓病毒傳更遠

街道噴灑消毒劑能降低新冠傳播？　CNN曝：不只沒用還「弊大於利」

飢餓殺人豬闖進家中　女左手被狂啃「咬成爛肉」差點被吃掉！

普丁憂遭「繼任者暗殺」　美前將軍：為繼續掌權不惜代價

烏克蘭護士雙腿「遭地雷炸斷」！手術4次被截肢　男友醫院感人求婚

買嘸N95「戴2層布口罩」？　美國研究曝：反吸入更多病毒

味全龍染疫球員增加3名　確診人數達18名

「社交距離APP」通知接觸多久該快篩？　陳時中公布建議時間點

染疫害腦霧？　羅一鈞：短期或中長期影響「6個月後才能評估」

《間諜家家酒》將推真人音樂劇　安妮亞演員甄選中...身高70~100cm

連千毅身邊辣妹「飲料防疫喝法」羞爆！搭車照超狂…網激動：天生神力

快篩試劑哪裡買？「8招查庫存」百萬人搶加LINE好友　問一句秒知

LIVE／破萬！新北單日增10151例　侯友宜最新說明

熬煮15小時招牌「黃金雞湯」！新台菜私廚插旗晴光商圈

神級遮瑕堪稱「魔法棒」　讓你忘了什麼是黑眼圈

4人組偷375萬百達翡麗名錶　女嫌死亡主嫌在逃2共犯起訴

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

13萬解鎖帝王性愛趴！4天「無套激戰百女」

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

15公分陰莖種手臂上6年！　他終於「物歸原位」

辣妹自爆人獸交　和狗睡賺12萬元：我很享受

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜收費曝光

公獅當獵物狠咬影片曝　他爆血遭拖走

不是蘿莉了！父女相隔13年合照　惹哭網友

三星自曝　5年4.67兆元訂單到手

俄士官呼巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

烏克蘭情報：俄國提議匈牙利　瓜分烏克蘭

待爸媽沙發12年　女慘成腐屍融化座位上

烏護士雙腿遭地雷炸斷！男友醫院感人求婚

俄法元首2小時長談結束　普丁：俄方願談判

更多熱門

相關新聞

哈爾科夫附近俄軍遭擊潰！遺體被排成詭異Z字

哈爾科夫附近俄軍遭擊潰！遺體被排成詭異Z字

烏克蘭最近成功擊退了佔領第二大城哈爾科夫郊區的俄軍，奪回舊薩爾季夫的掌控權，不過烏俄雙方在這場戰役中都有嚴重的人員損失，記者更發現有不少俄羅斯士兵屍體被排成了可怕的Z字形，而且附近的公寓和燒毀的車輛中也出現平民屍體。

普丁憂遭暗殺　為續掌權不惜代價

普丁憂遭暗殺　為續掌權不惜代價

還有200平民↑受困　俄猛攻亞速鋼鐵廠

還有200平民↑受困　俄猛攻亞速鋼鐵廠

右腿被咬痛爆　8歲童海扁鯊魚臉逃死

右腿被咬痛爆　8歲童海扁鯊魚臉逃死

俄天然氣船不來台灣日本　改駛往中國大陸

俄天然氣船不來台灣日本　改駛往中國大陸

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面