陳時中估「5／20疫情達高峰」　確診者管制會再放寬！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，即便已經宣佈快篩陽性才能做PCR，仍緩解不了急診人潮，針對何時全面實施快篩陽性視同確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言「居檢和居隔會先實施。」至於何時一般民眾也適用？他則說「要等疫情高峰過後，目前觀察期是抓到5/20，到時候確診者人身自由管制會減到最低。」

陳時中今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會備質詢，國民黨立委蔣萬安質詢時提到「醫院急診人滿為患，是否會參考其他國家例子，朝向快篩陽性視同確診，不要再大家擠到醫院做PCR，不要讓醫療量能崩壞？」

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陳時中也正面回應「各國最後都會用快篩取代PCR，因為確診者帶有法律義務和限制人身自由變少，現在對確診者還有相當程度人身自由。」

針對快篩陽性是同確診，陳時中強調「這段時間會針對居家隔離和居家檢疫者實施快篩陽性經醫師審定確診，就不再做PCR，這兩天就會公布。」

蔣萬安也追問「那什麼時候一般民眾也適用？是否也會同步調整確診者相關限制？」陳時中則回應「只要疫情到了高峰之後往下降，限制人身自由就會減到最低，這個月底看會不會到高峰，目前觀察期是抓到5/20。」