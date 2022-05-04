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街道噴灑消毒劑能降低新冠傳播？　CNN曝：不只沒用還「弊大於利」

▲▼33化學兵群在COVID-19疫情中，使用新款的「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社）

▲國軍33化學兵群在COVID-19疫情中，使用「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社）

記者張寧倢／編譯

過去台灣嚴格防堵新冠疫情期間，若出現社區感染破口，便能看到化學兵或相關單位在街道、大眾運輸等處噴灑消毒劑。中國目前最大的疫情中心上海更有幾千人組成消毒團隊。然而，美國有線電視新聞網（CNN）報導卻指出，這樣的行動可能是徒勞無功，甚至是弊大於利。

▲忠貞市場傳出攤商確診案，桃園環保局會同化學兵三三群今天上午進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣疫情期間也經常出現噴灑消毒劑的場景。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據CNN報導，中國實施疫情清零政策，身穿白色防護衣的工作人員對城市空間，甚至是物品包裹消毒的景象相當常見，中國官媒報導稱，已有幾千名工作人員組織成消毒隊進駐上海，集中於確診控管區消毒。其他當地媒體則表示，上海一些社區已成立特殊化學品製造站，車輛配備了化學儲罐與類似大砲的噴灑裝置，火車站、隔離所也設置了消毒機器人。

CNN指出，噴灑消毒，要求工作人員穿防護裝，以及反覆廣播提醒人們防疫資訊等一系列作為，可能是在浪費時間、精力與資源。美國CDC去年公布科學報告稱，接觸一次被病毒污染的表面而染疫的機率不到萬分之一。專家表示，對公園和城市街道等戶外區域進行消毒基本上沒有意義，更糟的是，反而有可能對公共健康構成威脅。

羅格斯紐澤西醫學院微生物學教授高德曼（Emanuel Goldman）表示，病毒在染疫者體外很快就會死亡，而且用手指傳播的效率很低，只要用肥皂或酒精濕巾清潔手部就能將發病機率降至零。高德曼也指出，這種消毒工作也有不利的一面，因為暴露在消毒劑的環境中對會人體造成傷害。

新加坡國立大學楊潞齡醫學系教授費雪（Dale Fisher）表示，對戶外區域、人行道和牆壁進行大規模消毒真的沒有作用，表面不太可能被污染或造成眼口鼻等粘膜表面的傳播。雖然世界衛生組織建議，可在人流繁忙的公共場所擦拭門把等經常接觸的地方，但世衛指導方針也稱，即是是在戶外噴灑消毒劑，也可能對人體健康有害，並導致眼睛、呼吸道與皮膚的刺激或損傷。

一些中國科學家投書國際期刊《科學》警告，過度使用含氯消毒劑有污染水資源的風險，甚至危及附近湖泊和河流的生態系。上月末，上海官員敦促居民不要直接向人體噴灑消毒劑，也不要使用無人機等對室外空氣消毒，這些作法基本上是無效的，且會造成健康危害與環境污染。

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