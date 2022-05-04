女騎士緊貼水泥車躲太陽　司機見1幕怕爆：她離開我才敢走

記者黃翊婷／綜合報導

每到夏天總會看到路上不少機車騎士為了躲太陽，硬是停在遠處的陰影或是緊貼大車。一名水泥車（預拌混凝土車）司機4日在臉書PO文抱怨，遇到一名女騎士跑來旁邊躲太陽，還把機車龍頭對著車子的輪胎，讓他超級傻眼，深怕一個不小心釀禍，最後一直等到騎士離開才敢起步。

▲女騎士的機車龍頭還歪向水泥車。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，常常會有不怕死的用路人跑來大車旁邊躲太陽，這次遇到的女騎士雖然全身包到只剩下眼睛露在外面，卻還是硬要擠到水泥車旁邊的陰影處躲太陽，甚至把機車龍頭對著車子輪胎，讓他看得心驚膽跳，「請問您是打算起步就往我輪胎撞下去嗎？」

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原PO自嘲，每次遇到類似的情形，他都必須等到這些人先行離開，才敢慢慢起步，「深怕一不注意就送走人家的慈母孝女。」文章公開之後，吸引許多網友留言熱議，大家一面倒力挺原PO，並建議他裝設側邊喇叭，停紅燈時若是發現騎士靠太近，可以按喇叭提醒，保護他人也保護自己。

不過，也有不少網友感嘆，這個問題幾乎每到夏天就會出現，新聞報導過很多太靠近大車發生的意外事件，還是有人不怕，「這種不良習慣，遲早把自己送上黃泉路」、「躲那一下下也不會比較白啊」、「曬太陽比被車撞還可怕？」、「沒事真的不要在大車輪胎旁邊，光爆胎就夠妳去見祖先了」、「昨天才一個鑽車縫被嚇到倒車的」、「台灣路上真的一堆移動式神主牌」。

為了讓民眾明白這樣到底有多危險，去年還有大車司機拍攝駕駛視野的影片，光是想要看清楚車子前方的死角區，司機就必須從駕駛座上站起來，更何況是副駕駛座那一側的車身周圍狀況，所以他誠心呼籲大家「拜託請遠離大車」。