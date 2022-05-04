▲台北榮總。（圖／記者宋良義攝）



記者嚴云岑／台北報導

本土病例昨突破2萬例，為避免不必要接觸風險，台北榮總新設「快篩陽性視訊門診」，並針對不同染疫風險的民眾，增設兩處戶外採檢站，預計自今（4）日起開放預約，5月5日（週四）上午9時正式啟用。

臺北榮總自4月下旬已經擴大提供通訊門診，服務病情穩定的慢性病患者，有鑑於近日快篩陽性的民眾愈來愈多，台北榮總另外增設「快篩陽性視訊門診」，鼓勵民眾優先利用這項服務由醫師線上詢問，並依病情嚴重程度採取分流處理。

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對於「無症狀或是輕度症狀」者，醫師將在視訊門診開立PCR採檢單、三日處方箋及衛教單，並且鼓勵使用本院APP完成線上付費。建議民眾在24小時內到急診外的防疫篩檢站快速完成採檢與領藥。若是不需要來院做PCR採檢者，亦可透過視訊門診由本院將處方箋寄給民眾，方便家人在社區藥局領藥。

若醫師評估病人已有「中、重度症狀，或是合併其它疾病時」，將請病人直接到急診室，由急診醫師安排採檢與後續治療。

另外，配合政府防疫政策，對於社區民眾沒有自行快篩但仍有PCR採檢需求者，臺北榮總在孝威館運動場外新設置「社區採檢站」，自即日（5月4日）起同步接受網路預約掛號，5月5日（週四）起正式啟用，採檢後回家等候醫院通知結果，以減少動線交叉的感染風險。

▼降低接觸風險！台北榮總「快篩陽性視訊門診」明分流啟用。（圖／台北榮總提供）