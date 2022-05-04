頂大生近30歲「月薪剛過40K」　嘆啥工作年薪百萬？網列解答

▲原PO好奇，讀商科的人有什麼工作能年薪百萬。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者黃品臻／綜合報導

不少人認為電資、醫牙是現在「錢」途一片光明的職業，就有網友發文表示，自己從小到大一路補習、讀名校，然而現在已年近30，薪水卻只剛跨過40K，讓他不禁感嘆，除了醫生、科技業，讀商科的還有什麼工作可以年薪百萬？

該名網友在Dcard發文表示，國中同學兼好友，升高中時沒有考好，後來一路念高職、科大，還被爸媽念就是因為不認真、愛玩才考不好，甚至被拿來跟原PO比較，沒想到這位朋友大學一畢業就找到42K的工作，雖不是知名大公司，但保障年薪14個月，還有績效獎金可以領。

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原PO提到，這位朋友後來工作兩年就辭職念研究所，畢業後因為指導教授的推薦，很快就錄取一家電子大廠，「他的薪水比之前大跳級，現在月領60K，加上加班費、年中、年終、績效等獎金，年薪破百萬。」

反觀原PO，他無奈嘆道，「我一路念明星高中、頂大，卻因為念商管，現在快30歲了，薪水才剛跨過40K，年終固定二個月，從小到大補習、讀名校，出社會後卻慘輸」。他因此很好奇，讀商科的人到底做什麼工作可以年薪破百萬。

▲原PO感嘆自己頂大畢業還慘輸。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文章一出，網友們紛紛留言指出可能的工作，「會計、保險、金融破百都不難吧」、「銀行早點考進去30可以破百」、「大家一點的金融業內勤也有吧～銀行保險證券」、「商……很多，我辦公室的同事一半破百，by銀行」、「走證券分析師」。

另外，也有網友建議原PO，可以嘗試別的產業，「航運業，待兩年就破百萬了」、「不一定要科技業，傳產都能百萬了」、「土木營造、考個技師就有了」、「國營職員，23進去，30差不多摸到百萬邊或是差一點」、「你商管也可以去科技業啊，我就是這樣」、「商管畢業可以選擇外派、跑船，年薪百萬不是夢」。