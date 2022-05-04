不是小蘿莉了！父女相隔13年重現「老爸抱女娃」　惹哭近50萬網友

▲美國17歲少女在短片中貼出2張父女合照，感動近50萬網友。（圖／翻攝自當事人TikTok）

記者張寧倢／綜合報導

美國17歲少女懷特（Jenna White）最近在TikTok上傳一則15秒的影片，內容相當簡單，只有2張她與爸爸的合照，卻感動了將近50萬名網友。因為這2張照片是懷特父女時隔13年再次重現的擁抱畫面。懷特表示，爸爸在她身邊陪伴了她整整13年，她很珍惜這一切。

懷特不是網紅，她的這部個人短片內容也非常單純，但上傳不到2周點閱率將近50萬。影片一開始的照片是2009年爸爸抱著年僅4歲的她，站在門廊玄關所拍下的合照。第二張照片則是2022年才拍攝的，懷特的爸爸再次穿上當年的淺藍襯衫、青藍色領帶與黑色西裝褲的打扮，而懷特本人也特別穿上放大版的黑色制服裙裝與黑鞋，父親抱起已經17歲的女兒，依然笑得開懷。

懷特在影片標題寫道，「我一生中從來沒有哭得如此深刻過。」而眾多網友也在留言區分享感動，「我很怕影片結束時妳會一個人站在門廊。真為妳高興（啜泣）」、「我淚流滿面」、「你們父女太可愛了」、「爸爸都沒變老耶，真厲害」、「我很少和我爸相處，但這影片讓我哭了」。懷特也回應網友稱，「爸爸陪伴了我足足13年的時光，我很珍惜我們每天所擁有的事物。」

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