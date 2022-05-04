快訊／單日確診續破2萬？拚6月「半解封」　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/4）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜 。指揮中心3日公布國內新增2萬3102例本土個案，確診個案新增5例死亡，雙創新高，今天病例是否持續突破兩萬，相關情況預期記者會中說明。

新增的本土病例再創歷史新高，全台22縣市都有個案，且5縣市個案破千，當中仍以新北市最多，單日確診8278例，接著依序是台北市4806例、桃園市3604例、基隆市1220例、台中市1196例。

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5名死亡個案年齡都分佈70多歲到90多歲，有4男1女，死因大多是新冠肺炎併呼吸衰竭或敗血性休克；調查個案有本身有糖尿病、中風、心血管疾病、神經系統疾病等病史，都沒有接種疫苗。目前中重症累積300例，當中258人中症、42人重症，重症中有23死。

第三劑施打率若衝至7成以上，中重症率不增高，指揮中心將全面以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施，以疫苗施打速度估算，可望6月上路。陳時中也表示「有這類相關規劃，但變數仍多，有確定情況再跟大家報告。」