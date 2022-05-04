　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

櫃姐控血汗公司！請病假還要掏腰包找代班　求償35萬結局出爐

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中一名櫃姐控訴公司違法扣薪、加班，連休假還要自掏腰包花錢找代班，提告要求35萬賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名在Swan天鵝童鞋專櫃上班的櫃姐，控訴公司剝削壓榨員工，不僅只有她一個人站櫃、每天工時長達12小時，想休假還得自掏腰包找代班人員，工作太勞累不慎摔傷頭部要請病假，還是得自行找人代班，且其間公司未依規定給付半薪，櫃姐受不了離職後，對公司要求返還扣薪、獎金、加班費等共35萬餘元，包含10萬精神撫慰金，台中地院審後認為公司只須給付6萬1202元。

在全台百貨有多間門市的Swan天鵝童鞋，一雙基本要價千元起跳，走中高價位路線，但在台中百貨門市的一名櫃姐離職後對公司提告，表示在2020年4月到同年11月上班期間，約定每月底薪3萬9千元，每日工資1300元，櫃上只有她一個員工，平日工時從早上10點半到晚上10點，周末更是長達12小時，雖然規定月休8天，但休假日還要自己花錢找人來上班，導致實際上根本沒太多休息時間。

櫃姐指出，在某日凌晨因前一天上班太累、半夜起床如廁時暈眩跌倒，頭部撞擊地面而到醫院進行縫合，醫生說需要休養2周，但向公司提出病假，公司依然要求自行找人代班，且只負責約10.5天的代班工資，其餘也未依勞工請假規則給付半薪。

這名櫃姐在2020年11月8日提出欲於同月22日離職，公司還要求她12日調到台中另一間百貨門市，但2間百貨距離差距甚大、對櫃姐造成重大困擾，她認為是遭到公司刻意刁難，於是被迫提前於11日離職。

她離職後計算公司積欠了加班費、業績獎金、特休退換工資、不當扣薪、代班人員費用等，且提出任職期間有客人將不要的消費點數轉贈給自己，公司發現後自己已認錯並簽下保證書，公司也表示原諒、卻將違規單寄給不同百貨公司，她認為被這種昭告天下的行為汙辱凌遲、遭受精神痛苦，於是提出10萬元精神撫慰金，加上上述費用累計35萬2千多元。

台中地院細算櫃姐所提出的每項薪資要求後，認為有屬實及無理之處，且認為櫃姐無法提出足夠證明轉傳違規扣點之事造成何種人格損害，不認可10萬元精神賠償，最後判該公司應返還共計6萬1202元，仍可上訴。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
紅黃線臨停「禁檢舉」被罵翻！　交通部要提檢討報告了
快訊／台61線重大事故！6車撞一團　1人死亡
快訊／士北科PCR車來速滿滿車潮！　網驚：快篩陽這麼多
LIVE／確診海嘯扛不住了　快篩陽＝確診5/20是關鍵
快篩爆「山寨版」！　黑心代工廠海削257萬
快訊／「疫情高峰」日期曝！　陳時中：確診管制再放寬
2類人「快篩陽就認確診」　陳時中：這兩天會公布實施
國旅券加碼抽獎出爐！　79幸運兒免費爽住「星級飯店」
快訊／西濱「5車追撞」！　北上全線封閉
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

櫃姐控血汗公司！請病假還要掏腰包找代班　求償35萬結局出爐

離譜登山隊...8人分散5處又失溫斷糧　「警消繞半個台灣」救回6人

狂徒北檢前1日2鬥濺血　檢察官怒：從嚴從速偵辦「必嚴懲不貸」

快訊／台61線重大事故！6車撞成一團　1工程車駕駛亡3人傷

北檢前兩度大亂鬥！她開完庭中埋伏...涉吸金案前男友身份曝

色表哥強押表妹幫打手槍　害得憂鬱症...被逮竟辯「我很醉」

快篩太好賺爆山寨版！黑心代工廠每劑賣350　一個月海削257萬

準新娘毀容！隆鼻失敗「重創左眼視力」還留刀疤…醫師下場曝

男心情差駕車上山開瓦斯爐輕生　南投警救出意識模糊的他

學生騎士鑽車縫連撞3台　凌志+賓士全都中…網友虧：賠慘了！

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

坤達透視裝重現《放手》：付錢才打開！　學員誇他汗好香…直接忘記走位XD

櫃姐控血汗公司！請病假還要掏腰包找代班　求償35萬結局出爐

離譜登山隊...8人分散5處又失溫斷糧　「警消繞半個台灣」救回6人

狂徒北檢前1日2鬥濺血　檢察官怒：從嚴從速偵辦「必嚴懲不貸」

快訊／台61線重大事故！6車撞成一團　1工程車駕駛亡3人傷

北檢前兩度大亂鬥！她開完庭中埋伏...涉吸金案前男友身份曝

色表哥強押表妹幫打手槍　害得憂鬱症...被逮竟辯「我很醉」

快篩太好賺爆山寨版！黑心代工廠每劑賣350　一個月海削257萬

準新娘毀容！隆鼻失敗「重創左眼視力」還留刀疤…醫師下場曝

男心情差駕車上山開瓦斯爐輕生　南投警救出意識模糊的他

學生騎士鑽車縫連撞3台　凌志+賓士全都中…網友虧：賠慘了！

快篩「3動作做錯」恐白戳了！小兒醫：先把鼻涕擤乾淨

普丁憂遭「繼任者暗殺」　美前將軍：為繼續掌權不惜代價

莫蘭特狂飆47分神級表現　灰熊強勢撂倒勇士扳平戰局

G2中路發表35ping看法　Caps直言：S10直接沒MSI打...這次算進步了

港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍　傾向配置中國製手槍

教召快篩陽性「被踢出軍營」！待車站吹冷風　1922打1小時沒人接　

欠債4500萬拖累1.8億透天厝　永豐棧董座姪再爆財務危機

快篩陽躲在家不PCR？台大醫：6大風險族群「恐釀重症」別嘗試

弟弟PCR確診！哥傻眼「1原因無法買快篩」　他轟漏洞：該怎麼辦

愛貓交給長輩顧！回來不認人露鄙視眼神　媽嘆：阿公罐罐餵到飽

社會熱門新聞

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

台鐵包商「強拍女官員裸照」逼過關　主謀照片曝光

台南虐童案　黃偉哲要求嚴辦

腳踏車男喝醉違停遭撞亡　女兒剛要上國小

黃牛脫逃逛大街！騎士「高速撞上」噴飛亡

台南虐嬰被點名！　連千毅深夜再「張」114聲明

台北地檢署門口喋血鬥毆　43歲男中3刀倒地

快訊／建設公司接獲可疑電郵！揚言總統府放炸彈

開山路撞上機車挨告　行車紀錄竟拍到騎士滑手機

黑心廠快篩賣350　一個月海削257萬

23歲女工地內散心　直墜2m深排水溝

即／西濱5車追撞　駕駛卡車內淡定滑手機

騎士撞違停貨車亡　司機做這件事獲緩刑

更多熱門

相關新聞

期望薪資開35K！面試官恥笑...下一句更酸

期望薪資開35K！面試官恥笑...下一句更酸

面試卻被恥笑！一名女網友發文表示，日前面試時，她按照徵才平台上的薪資範圍回答期望薪資，怎料卻被面試官笑，並質問她沒經驗怎會投專員的職缺？貼文曝光後，底下一票網友傻眼表示，「這種態度絕對不想去」、「開35至38K而已，囂張什麼」。

離職半年「前公司照匯薪水」！內行秒勸快處理

離職半年「前公司照匯薪水」！內行秒勸快處理

月休4天薪水只有35K！見外籍移工「薪資條」羨煞

月休4天薪水只有35K！見外籍移工「薪資條」羨煞

薪水突砍500元　他點出1關鍵：別去

薪水突砍500元　他點出1關鍵：別去

跨性別者應徵櫃姐被逼穿男裝　業者判罰30萬

跨性別者應徵櫃姐被逼穿男裝　業者判罰30萬

關鍵字：

櫃姐百貨公司專櫃薪水休假代班扣錢

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面