櫃姐控血汗公司！請病假還要掏腰包找代班　求償35萬結局出爐

▲台中一名櫃姐控訴公司違法扣薪、加班，連休假還要自掏腰包花錢找代班，提告要求35萬賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名在Swan天鵝童鞋專櫃上班的櫃姐，控訴公司剝削壓榨員工，不僅只有她一個人站櫃、每天工時長達12小時，想休假還得自掏腰包找代班人員，工作太勞累不慎摔傷頭部要請病假，還是得自行找人代班，且其間公司未依規定給付半薪，櫃姐受不了離職後，對公司要求返還扣薪、獎金、加班費等共35萬餘元，包含10萬精神撫慰金，台中地院審後認為公司只須給付6萬1202元。

在全台百貨有多間門市的Swan天鵝童鞋，一雙基本要價千元起跳，走中高價位路線，但在台中百貨門市的一名櫃姐離職後對公司提告，表示在2020年4月到同年11月上班期間，約定每月底薪3萬9千元，每日工資1300元，櫃上只有她一個員工，平日工時從早上10點半到晚上10點，周末更是長達12小時，雖然規定月休8天，但休假日還要自己花錢找人來上班，導致實際上根本沒太多休息時間。

櫃姐指出，在某日凌晨因前一天上班太累、半夜起床如廁時暈眩跌倒，頭部撞擊地面而到醫院進行縫合，醫生說需要休養2周，但向公司提出病假，公司依然要求自行找人代班，且只負責約10.5天的代班工資，其餘也未依勞工請假規則給付半薪。

這名櫃姐在2020年11月8日提出欲於同月22日離職，公司還要求她12日調到台中另一間百貨門市，但2間百貨距離差距甚大、對櫃姐造成重大困擾，她認為是遭到公司刻意刁難，於是被迫提前於11日離職。

她離職後計算公司積欠了加班費、業績獎金、特休退換工資、不當扣薪、代班人員費用等，且提出任職期間有客人將不要的消費點數轉贈給自己，公司發現後自己已認錯並簽下保證書，公司也表示原諒、卻將違規單寄給不同百貨公司，她認為被這種昭告天下的行為汙辱凌遲、遭受精神痛苦，於是提出10萬元精神撫慰金，加上上述費用累計35萬2千多元。

台中地院細算櫃姐所提出的每項薪資要求後，認為有屬實及無理之處，且認為櫃姐無法提出足夠證明轉傳違規扣點之事造成何種人格損害，不認可10萬元精神賠償，最後判該公司應返還共計6萬1202元，仍可上訴。