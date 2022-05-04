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「電子圍籬」也要退場了！陳時中：這週找地方政府談

▲衛福部長陳時中出席衛生及環境委員會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心日前也宣佈取消實聯制和疫調，不過現在居家隔離已經縮短到3天，而電子圍籬通常啟動時間就要近3天，有立委提出中央是否也要考慮讓電子圍籬退場？對此，指揮官陳時中今表示，這週會找地方政府談。

台灣已經連續六天單日本土破萬，昨天更首度超兩萬，為維持醫療量能，中央和地方政府也推動居家照護，也進一步取消實聯制，全面採用社交距離App。而目前居家隔離時間也改為3+4，除了實聯制已經取消之外，電子圍籬是否要繼續沿用，也是外界關注重點。

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民進黨立委賴惠員今上午在立法院質詢時問到實聯制和電子圍籬等相關議題，她提到，電子圍籬耗費很多警政和民政等相關人力，啟用時間通常也要3天，是否會考慮取消？陳時中對此回應，現在取消疫調，實聯制也已經退場，居家隔離的電子圍籬也要考慮退場，這兩天會跟地方政府談。

陳時中進一步表示，目前居家隔離天數已經縮回3天，一般來說，拿到隔離通知，等到電子圍籬啟動，也將近要3天，地方政府啟動又要關掉，時間短成本高，警政耗費也很大，現在要要求民眾自主配合自主隔離，不是靠政府。

另外，台灣目前也正在實施快篩實名制，這幾天不少民眾都反應根本買不到，國民黨立委張育美質詢時也詢問快篩實名制下一期到底何時會開放？陳時中則透露「最快5/15前就能上路。」

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