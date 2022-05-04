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本土累計23死！陳秀熙提3關鍵降死亡率：輕忽恐「更多中重症」

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲本土疫情今年累計42人重症。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

根據指揮中心昨日最新數據，自今年1/1為止，台灣重症死亡有23人。台大公衛教授陳秀熙示警，雖然台灣新冠肺炎中重症比率以國際而言偏低，但若想降低死亡及重症率，仍要留意3點進展及照護現象，「如果沒有注意，將會產生更多中、重症。」

自今年1/1至今，台灣目前累計中、重症人數分別為258人及42人，其中重症死亡有23人。陳秀熙今於「新冠肺炎科學園地」直播指出，若要預防Omicron重症並降低死亡率，關鍵就在於調整住院率。為調整住院能量，便要了解病毒進展和照護，陳秀熙也提出3點供決策者參考。

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預防Omicron重症及死亡3大因素

1. 施打疫苗狀態

陳秀熙指出，高風險族群疫苗加強劑及第4劑施打非常重要，且施打疫苗，會使大部分增加確診個案為「無症狀及輕症。」

2. 醫療量能

依照疾病風險精準住院分流、利用居家監測及藥物，對醫療量能進行精準調整，可避免排擠真正需要醫療資源者。

3. 個人特性

制定兒童、年長者及共病症族群的防疫措施，因這些人是最可能需要醫療量的族群。

▲▼陳秀熙提出預防Omicron死亡及重症率的3關鍵。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

▲陳秀熙提出預防Omicron死亡及重症3因素。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

陳秀熙表示，精準評估輕症中需住院的高風險族群、避免進展為中重症；使用藥物避免中症進展為重症，在阻止疾病進展中皆十分重要，「如果沒有注意到那3點的進展和照護現象，將會產生更多中症跟重症。」

陳秀熙說明，住院率越低，就會排擠應住院治療者，回顧丹麥、英國疫情史，這些國家因住院率太低，造成精準輕重症分流不準確，才使早期死亡率上升。他指出，台灣目前住院率幾乎和日本相同，在千分之一的合理範圍，但實際還是要視情況滾動式修正，「希望住院率可以調到最佳規模，最重要的是死亡率不要超過。」

至於該如何做到精準醫療量能調整？陳秀熙指出，依照國內輕、中、重症及死亡例子推估，合理住院率為1%，相較國外0.6%高了一些，這就要看台灣未來住院能量，是否能讓住院者接受合理治療、不要變成重症。而目前台灣中症率為1.5%、重症率0.3%，和國際相比較低。

陳秀熙表示，相對而言，利用此數據也可估，台灣住院中症率15%、住院重症率2.4%。陳秀熙也提出一個讓中重症減少的重要指標，目前國內中重症的比率是6：1，若能讓該比例越大，表示中症比率越多，如此就可降低死亡率，理想情況是10：1，「若中症就能康復、重症就會變更少，達到減少死亡的措施。」

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