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華航A321neo新機今首飛東京！搭機爽吃「甜點界香奈兒」

▲華航 A321neo 新機今 (4) 日首飛松山-東京羽田航線，華航提供甜點供旅客享用。（圖／華航）

▲華航 A321neo 新機今 (4) 日首飛松山-東京羽田航線，華航提供甜點供旅客享用。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航 A321neo 新機今 (4) 日首飛松山-東京羽田航線，為與旅客同慶，華航和有「甜點界香奈兒」之稱的台灣知名業者法朋烘焙甜點坊合作，在商務艙準備阿露斯哈密瓜修多蛋糕，經濟艙送上經典老奶奶檸檬蛋糕，華航表示，盼讓旅客不必到名店排隊搶購，就能在高空輕鬆享用法式精品甜點。

華航 CI220 班機於上午 09:08 自台北松山機場起飛，預計日本當地時間下午 12:50 抵達東京羽田機場，回程 CI221 班機表定下午 14:30 從羽田起飛、 16:55 返抵松山，接下來每周三、六都將以最新機隊 A321neo 執飛這條黃金商務航線，提供往返台日的旅客最便捷舒適的服務。

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華航表示，為慶祝 A321neo 新機投入松山-羽田航線，華航特別致贈首飛旅客特製 LOGO 口罩及行動電源、KellyKiwi 為華航設計的限量筆記本；登機前還有插畫家速寫活動，為旅客留下難得回憶。

飛航途中則可享用法朋烘焙甜點坊的精緻甜品，商務艙的阿露斯哈密瓜修多蛋糕，選用來自日本北海道的種子、深耕於台灣雲林的農家契作哈密瓜；經濟艙的經典老奶奶檸檬蛋糕，則是使用屏東在地的無毒檸檬，手削新鮮檸檬皮及現榨原汁，搭配日本熊本麵粉，每一口都吃得到季節時令的新鮮，展現優質食材與職人精神，帶給旅客最溫暖安心的味道。

華航長期致力落實環保永續，機上餐飲著重使用在地食材，除了今日松山-羽田航線的 A321neo 首飛航班特別供應法朋甜點，華航規劃今年下半年起，在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，全艙等提供華航X法朋專屬 Signature 甜點；雙方也將合作於節慶時設計應景機上甜點，讓華航旅客在高空感受濃濃過節氛圍。

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