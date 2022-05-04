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買嘸N95「戴2層布口罩」？　美國研究曝：反吸入更多病毒

▲▼ 布口罩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 部分美國民眾開始戴二層布口罩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國疫情回升，有些民眾買不到最有效的N95或KN95口罩，卻又擔心一層布口罩效果不夠，開始戴二層布口罩。但最新研究指出，此舉不僅無法避免感染，甚至可能增加染疫風險。不過美國CDC仍持續建議，可在外科口罩外再戴上布口罩，增加密合度以帶來額外防護。

美國衛生官員自去年年初以來持續建議民眾，若買不到醫用等級口罩，可佩戴二層口罩以增加防護。但研究人員發現，戴二層布口罩可能導致更多空氣通過口罩與臉部間的縫隙，導致人們從空氣中吸入的病毒數量增加，且會導致民眾產生「虛假的安全感」，暴露在不必要的風險之中。

佛羅里達州立大學及約翰．霍普金斯大學專家對100名男性及100名女性的頭部進行3D電腦模擬，研究布製口罩效果，因此結果不一定適用於外科口罩或醫用N95口罩。他們在模型的口鼻部位戴上布口罩，耳朵綁上橡皮圈，模擬咳嗽情境以計算口罩過濾效率，測量有多少有病毒的飛沫被口罩擋下，結果發表於Physics of Fluids期刊。

研究指出，佩戴二層布口罩可能無法顯著提高對咳出病毒的防護力，「即便有，也可忽略不計」。這麼做理論上雖可減少穿過口罩的病毒數量，但也可能導致呼吸困難。而第二層不貼合的口罩會減少被過濾的空氣量，迫使更多空氣通過口罩與臉部間的縫隙。且人們佩戴雙層口罩後容易產生錯誤的安全感，因而不遵守社交距離或其他預防措施。

研究人員說明，戴二層口罩在無法取得N95或KN95的美國民眾之間愈來愈流行，使得這項研究結果更加重要。他們強調，比起戴二層布口罩，戴一層的效果更好，但效果最佳的還是N95和KN95等密合度高的口罩。

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