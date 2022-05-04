飢餓殺人豬闖進家中　女左手被狂啃「咬成爛肉」差點被吃掉！

▲女差點被飢餓野豬吃掉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭州51歲女子羅賓斯(Kay Robins)幫朋友看家時，發現一頭野豬闖入花園，她上前驅趕沒想到遇到的竟然是一頭凶殘「吃人豬」，不但指尖當場被咬掉，對方還想吃掉她的腿和手臂，正在被瘋狂啃咬時，幸好鄰居幫忙才順利獲救。

羅賓斯復活節期間在友人位於湯斯維爾市(Townsville)郊區鱷魚溪(Alligator Creek)家中拜訪時，差點被凶殘野豬吃掉，她表示，「野豬突然衝向我的腿攻擊，我趕緊用手擋住，以免牠吃掉我的腿，結果牠就咬住我的手開始咀嚼，我拿竹子戳牠眼睛也不為所動，眼皮都沒眨一下」。

附近鄰居聽到羅賓斯求救聲，立即衝過來時，野豬似乎被嚇到才終於離開。羅賓斯因為左手手指幾乎被咬爛，讓她住院接受治療6天，醫生指示要等到手的腫脹完全消退才能進行手術，最後縫了30針，目前仍無法順利移動手指，但幸好雙腿還能走動，希望她的經歷能讓當局盡快採取行動，以免再有其他民眾受害。

