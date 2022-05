飢餓殺人豬闖進家中　女左手被狂啃「咬成爛肉」差點被吃掉！

▲女差點被飢餓野豬吃掉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭州51歲女子羅賓斯(Kay Robins)幫朋友看家時,發現一頭野豬闖入花園,她上前驅趕沒想到遇到的竟然是一頭凶殘「吃人豬」,不但指尖當場被咬掉,對方還想吃掉她的腿和手臂,正在被瘋狂啃咬時,幸好鄰居幫忙才順利獲救。

羅賓斯復活節期間在友人位於湯斯維爾市(Townsville)郊區鱷魚溪(Alligator Creek)家中拜訪時,差點被凶殘野豬吃掉,她表示,「野豬突然衝向我的腿攻擊,我趕緊用手擋住,以免牠吃掉我的腿,結果牠就咬住我的手開始咀嚼,我拿竹子戳牠眼睛也不為所動,眼皮都沒眨一下」。

附近鄰居聽到羅賓斯求救聲,立即衝過來時,野豬似乎被嚇到才終於離開。羅賓斯因為左手手指幾乎被咬爛,讓她住院接受治療6天,醫生指示要等到手的腫脹完全消退才能進行手術,最後縫了30針,目前仍無法順利移動手指,但幸好雙腿還能走動,希望她的經歷能讓當局盡快採取行動,以免再有其他民眾受害。



