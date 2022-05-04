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美墮胎權裁決爭議50年　胎兒生命與婦女身體自主存分歧

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行示威，下同。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美媒披露美國最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」歷史性裁決，全美為之譁然。儘管裁決至今已近50年，但胚胎生命與婦女身體自主間該如何權衡，在美國社會甚至全世界仍嚴重分歧。

根據美國政治新聞媒體Politico取得的一份主要意見書（majority opinion）草稿，美國最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，當年這項裁決保障了美國的墮胎權。

消息傳出後，數百名支持與反對者聚集最高法院前以捍衛自己的理念。加州選出的民主黨籍聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）今天也到場聲援支持維持「羅訴韋德案」裁決。

他表示，美國50年前立下標準，之後也為全球立下標準，包括婦女選擇權、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群權利。全球50年的進步現正面臨危險，顯然現在有5個人（指支持推翻裁決的5位大法官）準備翻轉。

薛曼表示，這是最高法院黑暗的一天，不僅因為他們的意見被外洩，還因為洩漏的內容，這個意見必須被美國人拒絕。他並向民眾承諾，眾議院已經做好準備採取行動。

今年26歲的柯多瓦（Valentina Cordova）不認為墮胎是犯罪，堅決捍衛婦女身體自主權。

柯多瓦向中央社表示，她認為女性有權對自我身體做出任何決定，不論是墮胎、避孕或是生育，都是個人選擇。但身體自主權是身為美國公民擁有的最重要權利之一。若裁決遭到推翻，她不再能掌控自己的身體，她強烈考慮離開美國，以捍衛自身權利。

來自北維吉尼亞州的達奈爾（Jonathan Darnell）則對最高法院可能推翻裁決感到鼓舞，因為這能將保護胎兒權利，防止家庭破碎，讓父母不再謀殺自己的孩子。

▲▼▲在得知最高法院多數人準備推翻羅伊訴韋德墮胎權裁決的意見草案後，抗議者在美國最高法院外舉行抗議。 （圖／路透）

達奈爾堅信，子宮中孕育的孩子從受孕那一刻起就是一個個體，「不然他們還可能是什麼呢？胎兒不是媽媽身體的一部分，DNA（去氧核糖核酸）不同，他們是人類個體，是活的人類個體。」

柯多瓦與達奈爾的訴求與看法正是支持與反對墮胎兩造立場的最根本不同，也是「羅訴韋德案」裁決儘管已經將近50年，仍存在諸多分歧的主因。

對於這項草稿的真偽，美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天確認外洩的意見草案是真的，但也警告不代表「任何大法官在此案相關議題上的最終立場」。

美國總統拜登（Joe Biden）今天也對此發表聲明表示，若最高法院推翻「羅訴韋德案」，保護女性選擇權的責任將落在民選官員身上，他並呼籲選民在年底的期中選舉投票給支持這項裁決的候選人，以便能在國會立法保障婦女墮胎權。

 

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