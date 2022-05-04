公獅當獵物狠咬影片曝　野生動物園園主爆血遭拖走！結局超難過

Shocking footage captures the moment British wildlife park owner Mike Hodge was mauled by a lion after entering its enclosure.



Mr Hodge is recovering in hospital from "serious" injuries. It's understood the lion was killed.https://t.co/bUNLJi4e7c pic.twitter.com/ftdUiVhtpT — ITV News (@itvnews) May 1, 2018

記者張靖榕／綜合外電報導

在南非經營「馬拉克勒獵食者中心」（Makarele Predator Centre）的英國72歲老翁霍奇（Mike Hodge），在自家野生動物園內照顧獅子時，意外被獅子當成獵物撲倒，從脖子後方叼著拖行，血腥的影片最近在美國知名論壇「reddit」瘋傳。

▲獅子咬走動物園園主 。（圖／翻攝reddit）

影片中霍奇才走進鐵圍籬內不久就被獅子發現，很快他就被獅子追著跑到鐵門邊，但來不及逃出瞬間被撲倒在地，接著面朝下，被從脖頸後方叼起拖入草叢內。目睹這一切發生的人在圍籬外瘋狂喊叫，呼叫人前來救命，場景相當恐怖。

獅子將霍奇拖到草叢內後，用厚實的獅掌拍拍霍奇，當時他一動也不動。後來響起槍聲後，被驚嚇的獅子立刻跑開，但牠並沒有跑遠，反而在後來幾聲槍響中，仍繼續在霍奇附近徘徊。

由於獅子桑巴（Shamba）始終不願走遠，最終一名警衛不得已只好將牠射死，霍奇才終於獲救。他被嚴重咬傷，頸部和背部都有桑巴的咬痕和爪痕，下巴也骨折，接受手術後從漸漸復原。

這起事件發生在2018年，10歲的獅子桑巴在事件中死亡，雖然霍奇被傷得慘兮兮，但畢竟是他從小一路照顧到大的獅子，他為此難過了很久。