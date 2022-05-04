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台灣在中共「混合戰」最前線　布林肯：美台持續合作應對

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯關切台灣新聞自由遭中共惡意操控。（圖／路透） 

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美國政府連續多年關切中共勢力操控台媒，國務卿布林肯今天表示，台灣處於中共混合戰前線，北京利用假訊息及網攻扭曲台灣資訊環境與民主程序，美台致力合作支持獨立新聞工作。

今天是聯合國訂定的世界新聞自由日，布林肯（Antony Blinken）上午赴華府外籍記者俱樂部（FPC）發表談話，關切新聞工作者在世界各地的境遇，包括戰地記者在烏克蘭遇襲重傷或喪命、緬甸記者遭綁架身亡、多達50名記者遭中國囚禁等。

美國國務院人權報告連續多年關切中國試圖以商業壓力操控台媒，並鎖定台灣記者為網攻目標。中央社記者提問，依據美方評估，該問題的嚴重性為何，美國又該如何避免台灣新聞自由遭侵蝕。

布林肯表示，台灣可說是處於中國「混合戰」（hybrid warfare）前線，包括假訊息與網路攻擊，目的是要扭曲台灣資訊環境與民主程序。

為因應此問題，布林肯指出，美國政府與台灣當局、公民社會組織合作，支持獨立與基於事實的新聞工作，努力建立社會對假訊息及其他類型外來干預的韌性。他強調：「這是我們非常密切關注的事情，我們會持續努力。」

近年來，中共試圖操控台媒問題浮上檯面，國務院連續多年透過人權報告關切紅色勢力施壓台媒。

在2017年度報告中，國務院指出，台灣部分媒體因為政治考量自我審查，刊登有利中共報導；北京當局也會利用「拒絕採訪」（access denial）的手法，懲罰「報導內容與中國政策不夠一致」的台媒，以增強施壓效果。

2018年度報告增列3項中共報復台媒手法，包含拒絕入境、過境香港遭嚴格審問審查、記者手機電腦遭鎖定網攻。報告也引述台灣記者指出，要刊登不合中共政治胃口的文章有困難，因為北京會施壓在中國做生意的台灣企業，對相關媒體抽廣告。

布林肯表示，新聞自由是促進人權最有效工具之一，不論是記錄不當工作環境、貪腐或無效政府部門，抑或是歧視女性或弱勢團體、濫用安全資源等問題。正確新聞報導照亮社會待解決的問題，促使改變的發生。

他說，美國政府正採取3大作為，對抗壓迫記者行徑，提升世界各地新聞自由，包括積極保護衝突地區記者的安危、提高外界對記者遭鎖定事件的意識與了解、援助財務有困難的獨立媒體。

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