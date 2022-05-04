　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知情者揭3+4內幕：陳時中難忘去年清零榮光　無視雙北示警居隔轉型

新北市長侯友宜連續一周向衛福部長陳時中喊話，居家隔離者的管理方式必須轉型，卻都被淡化處理。（圖／趙世勳攝）

▲新北市長侯友宜連續一周向衛福部長陳時中喊話，居家隔離者的管理方式必須轉型，卻都被淡化處理。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

新冠肺炎本土疫情連續數日突破萬例，現在就連蔡英文總統與行政院長蘇貞昌相繼赴中央流行疫情指揮中心巡視，還是無法解決縣市各自為政的防疫亂象，身扛第一線防疫重責的行政人員苦不堪言。地方政府人士透露，雙北首長早已示警疫情「大海嘯」即將來襲，隔離政策必須轉型，然而指揮官陳時中臨陣卻猶豫不決，直到蘇揆拍板為其定調，居家隔離「3+4」新制才被趕鴨子上架。

一名地方政府人士指出，中央拍板「3+4」居隔新制前，曾於4月23日找雙北市等縣市首長開會，呈報各自地方狀況與因應方案，雙北市當時強烈示警地方確診數大增的趨勢，而且未來各縣市恐怕都會遇到相同難題，因此迫切需要中央調整居隔者的管理政策。該人士強調，「後面的海嘯才要來，現在只是開始而已」，雙北首長皆提醒中央，若不趕快調整策略，第一線公衛人力都會垮掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，陳時中與雙北首長的討論會議上，台北市府提出「以篩代隔」政策，新北市府則是提出「7天快篩＋自主健康管理」方案，雙北政策方向雷同，然而當天陳時中卻議而不決。4月24日，蘇貞昌就逕自宣布「3+4」隔離新制，也沒採納任何地方意見，「顯然就是院長講了，方向就決定了」。

「阿中部長現在的狀況就是得失心太重，還是幻想去年『清零』的榮光！」一名中央層級的防疫人員解釋，就算雙北市府強烈示警要改變防疫策略，陳時中仍遲遲不願推進、變通防疫策略，固守嚴格控管原則，最後只好由院長魄力拍板。

地方縣市長對於中央居家隔離措施分歧，逼得行政院長蘇貞昌迅速拍板「3+4」居家隔離新制，讓防疫鬆綁跨出一大步。（圖／焦正德攝）

▲地方縣市長對於中央居家隔離措施分歧，逼得行政院長蘇貞昌迅速拍板「3+4」居家隔離新制，讓防疫鬆綁跨出一大步。

隨著每日確診數快速增加，從每天數千例到現在每天上萬例確診者，第一線防疫人員快扛不住了。立委蔡壁如指出，很多醫護人員反應，民眾快篩陽性後，往往就直接到醫院要求做PCR篩檢，一日確診者1萬5千人，代表的是至少約10萬民眾往醫院報到，而全國醫療院所一日PCR量能約20萬人次，已經瀕臨緊繃。

她也指出，兒童染疫是這波疫情的重點之一，有台大小兒科醫師向她陳情，指出現在小孩有一點小感冒，父母就往急診室擠，一般病房、加護病房等處都快滿了，民眾恐慌導致醫護人員比去年還要忙。

此外，民眾恐慌心態也衍生出龐大代價與亂象，行政、防疫人員壓力指數爆表，不少民眾的「居隔單」竟是解隔後才收到，有民眾甚至是鄰近深夜才接到政府關懷電話。對此，新北市長侯友宜很早就擔憂會有此狀況，為保衛醫療量能，率先提出「居隔轉型試辦草案」，居隔者7日內以居家辦公為主，雖然可以出門，但24小時內快篩必須是陰性，不搭大眾運輸、與他人共餐等，讓民眾維持正常生活，降低恐慌，就是為「將被動管理轉為自我居隔，保全公衛醫療量能」。

國內疫情延燒，為避免醫療量能垮台，中央流行疫情指揮中心也改變策略，改定快篩陽性，才可採檢PCR檢測。（圖／黃威彬攝）

▲國內疫情延燒，為避免醫療量能垮台，中央流行疫情指揮中心也改變策略，改定快篩陽性，才可採檢PCR檢測。

一名新北市政府人員指出，侯友宜長期密切關注國際疫情發展，看到鄰近國家防疫政策逐漸朝向「與病毒共存」，市長預判國內政策勢必會調整，例如入境居家檢疫天數縮短；再者，國門總有一天要開放，不可能一直嚴格管控，這也會讓國內病毒傳染風險增加。他指出，Omicron傳播速度非常快，市府很早就在沙盤推演未來的防疫重點在哪裡，透過鄰近國家經驗，市長指示一定要確保「醫療量能」，減少、降低中重症患者死亡率，這才是決戰重點。新北市府4月26日送出試辦草案至中央審核後，遲至今日仍沒有下文。

「居隔轉型如果不做，率先被壓垮的就是醫療量能！」該人士也說，目前新北市草案還被中央擱置，但中央早在去年底就啟動「醫護專案」，讓醫護人員以密集快篩取代隔離，儘速回到工作崗位，該專案採「報備制」，而新北市的草案則是延續中央政策方針，只是將對象擴大，藉此釋放大部分的防疫人力回到照顧中重症確診者，中央應儘速整戰略，才能因應下一波大海嘯。

延伸閱讀
防疫技窮2／台灣居隔措施唯我獨尊　「海歸」遭歧視怒延陳時中
患難見真情1／朱軒洋腳傷開刀　女友Cindy出馬陪復健
桃鐵地下化黑箱1／千坪廠房剛建好就要拆　議員痛批鄭文燦欺民留爛攤

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
快篩陽視同確診　陳時中鬆口「可能實施時間」
公獅狠咬影片曝　動物園園主爆血遭拖走！結局超難過
兒童打疫苗不適！　藥師揭：孩用退燒藥選「這款」
外媒曝iPhone 14發布日期　這2天最有可能
黃牛脫逃逛大街！23歲騎士撞噴慘死　牛臀還有血跡
快篩實名制第7天　他5點出門被眼前這幕嚇醒
Gogoro富豪級「女祕書」起底　員工私下喊她「老闆娘」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球頂尖生態科學家！台5位入榜　海大教授黃將修「全台第二」

勾惡最新聲明影片上架！　宣布明天下午六點如期赴約

校園快篩劑不足　教長：今再發送20萬劑給疫情緊急縣市

居檢居隔者「快篩陽視同確診」　陳時中鬆口「可能實施時間」

台鐵「3國定假日、選舉日」可能都沒人開火車！交長說重話回應了

面試女板橋到永和花5小時　老闆打烊見「遲到理由」傻眼

快篩實名制第7天　他5點出門被眼前這幕嚇醒

小孩該打疫苗嗎　美女醫FB「最後一段」獲讚突破盲腸

知情者揭3+4內幕：陳時中難忘去年清零榮光　無視雙北示警居隔轉型

講話大聲會讓小孩變笨？　醫：這世界到底怎麼了

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

酒駕單車爸停路中被撞飛　送醫5天不治...留下1女兒

全球頂尖生態科學家！台5位入榜　海大教授黃將修「全台第二」

勾惡最新聲明影片上架！　宣布明天下午六點如期赴約

校園快篩劑不足　教長：今再發送20萬劑給疫情緊急縣市

居檢居隔者「快篩陽視同確診」　陳時中鬆口「可能實施時間」

台鐵「3國定假日、選舉日」可能都沒人開火車！交長說重話回應了

面試女板橋到永和花5小時　老闆打烊見「遲到理由」傻眼

快篩實名制第7天　他5點出門被眼前這幕嚇醒

小孩該打疫苗嗎　美女醫FB「最後一段」獲讚突破盲腸

知情者揭3+4內幕：陳時中難忘去年清零榮光　無視雙北示警居隔轉型

講話大聲會讓小孩變笨？　醫：這世界到底怎麼了

壯男生飲鱉血連續腹瀉　「肝指數暴增21倍」險丟命

王品早盤股價漲逾3%　擬祭出2.49億元回饋8.3萬名股東

全球頂尖生態科學家！台5位入榜　海大教授黃將修「全台第二」

勾惡最新聲明影片上架！　宣布明天下午六點如期赴約

大谷惡作劇朝球迷爆丟還燦笑　摔頭盔發洩日媒直言「不意外」

校園快篩劑不足　教長：今再發送20萬劑給疫情緊急縣市

新北疫情嚴重卻買不到快篩　江永昌開砲中央：配送政策思慮不周

居檢居隔者「快篩陽視同確診」　陳時中鬆口「可能實施時間」

母親節小確幸！限時5天「100元爽玩樂園」　陪同者門票打5折

台鐵「3國定假日、選舉日」可能都沒人開火車！交長說重話回應了

霸道橘貓不爽位置被搶　怒咬虎斑喵脖子拖著走

生活熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

臉上有「6特徵」恐是家暴男

今有雨！下波全台連下2天　鋒面來襲時間曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票

他轟1族群狂囤快篩劑！網曝缺貨主因

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面