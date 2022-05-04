知情者揭3+4內幕：陳時中難忘去年清零榮光　無視雙北示警居隔轉型

▲新北市長侯友宜連續一周向衛福部長陳時中喊話，居家隔離者的管理方式必須轉型，卻都被淡化處理。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

新冠肺炎本土疫情連續數日突破萬例，現在就連蔡英文總統與行政院長蘇貞昌相繼赴中央流行疫情指揮中心巡視，還是無法解決縣市各自為政的防疫亂象，身扛第一線防疫重責的行政人員苦不堪言。地方政府人士透露，雙北首長早已示警疫情「大海嘯」即將來襲，隔離政策必須轉型，然而指揮官陳時中臨陣卻猶豫不決，直到蘇揆拍板為其定調，居家隔離「3+4」新制才被趕鴨子上架。

一名地方政府人士指出，中央拍板「3+4」居隔新制前，曾於4月23日找雙北市等縣市首長開會，呈報各自地方狀況與因應方案，雙北市當時強烈示警地方確診數大增的趨勢，而且未來各縣市恐怕都會遇到相同難題，因此迫切需要中央調整居隔者的管理政策。該人士強調，「後面的海嘯才要來，現在只是開始而已」，雙北首長皆提醒中央，若不趕快調整策略，第一線公衛人力都會垮掉。

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據了解，陳時中與雙北首長的討論會議上，台北市府提出「以篩代隔」政策，新北市府則是提出「7天快篩＋自主健康管理」方案，雙北政策方向雷同，然而當天陳時中卻議而不決。4月24日，蘇貞昌就逕自宣布「3+4」隔離新制，也沒採納任何地方意見，「顯然就是院長講了，方向就決定了」。

「阿中部長現在的狀況就是得失心太重，還是幻想去年『清零』的榮光！」一名中央層級的防疫人員解釋，就算雙北市府強烈示警要改變防疫策略，陳時中仍遲遲不願推進、變通防疫策略，固守嚴格控管原則，最後只好由院長魄力拍板。

▲地方縣市長對於中央居家隔離措施分歧，逼得行政院長蘇貞昌迅速拍板「3+4」居家隔離新制，讓防疫鬆綁跨出一大步。

隨著每日確診數快速增加，從每天數千例到現在每天上萬例確診者，第一線防疫人員快扛不住了。立委蔡壁如指出，很多醫護人員反應，民眾快篩陽性後，往往就直接到醫院要求做PCR篩檢，一日確診者1萬5千人，代表的是至少約10萬民眾往醫院報到，而全國醫療院所一日PCR量能約20萬人次，已經瀕臨緊繃。

她也指出，兒童染疫是這波疫情的重點之一，有台大小兒科醫師向她陳情，指出現在小孩有一點小感冒，父母就往急診室擠，一般病房、加護病房等處都快滿了，民眾恐慌導致醫護人員比去年還要忙。

此外，民眾恐慌心態也衍生出龐大代價與亂象，行政、防疫人員壓力指數爆表，不少民眾的「居隔單」竟是解隔後才收到，有民眾甚至是鄰近深夜才接到政府關懷電話。對此，新北市長侯友宜很早就擔憂會有此狀況，為保衛醫療量能，率先提出「居隔轉型試辦草案」，居隔者7日內以居家辦公為主，雖然可以出門，但24小時內快篩必須是陰性，不搭大眾運輸、與他人共餐等，讓民眾維持正常生活，降低恐慌，就是為「將被動管理轉為自我居隔，保全公衛醫療量能」。

▲國內疫情延燒，為避免醫療量能垮台，中央流行疫情指揮中心也改變策略，改定快篩陽性，才可採檢PCR檢測。

一名新北市政府人員指出，侯友宜長期密切關注國際疫情發展，看到鄰近國家防疫政策逐漸朝向「與病毒共存」，市長預判國內政策勢必會調整，例如入境居家檢疫天數縮短；再者，國門總有一天要開放，不可能一直嚴格管控，這也會讓國內病毒傳染風險增加。他指出，Omicron傳播速度非常快，市府很早就在沙盤推演未來的防疫重點在哪裡，透過鄰近國家經驗，市長指示一定要確保「醫療量能」，減少、降低中重症患者死亡率，這才是決戰重點。新北市府4月26日送出試辦草案至中央審核後，遲至今日仍沒有下文。

「居隔轉型如果不做，率先被壓垮的就是醫療量能！」該人士也說，目前新北市草案還被中央擱置，但中央早在去年底就啟動「醫護專案」，讓醫護人員以密集快篩取代隔離，儘速回到工作崗位，該專案採「報備制」，而新北市的草案則是延續中央政策方針，只是將對象擴大，藉此釋放大部分的防疫人力回到照顧中重症確診者，中央應儘速整戰略，才能因應下一波大海嘯。

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