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批踢踢「包皮王」遭爆割爛鳥　男病患術後做愛不敢開燈

知名泌尿科醫師顧芳瑜用自創的包皮槍3.0手術替病患動刀，卻帶來嚴重的後遺症。（圖／翻攝畫面CTWANT合成）

▲知名泌尿科醫師顧芳瑜用自創的包皮槍3.0手術替病患動刀，卻帶來嚴重的後遺症。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

近年在包皮界風行一種「包皮槍」微創手術，有著傷口小、術後疤痕美觀等特點，雖然一槍就要30000萬，但許多男性仍趨之若鶩。本刊日前卻接獲投訴，在PTT上有「包皮王」之稱的泌尿科名醫顧芳瑜，自行改裝包皮槍，還向病患收取高於一般行情2倍的費用，但病患術後卻出現傷口發炎潰爛、勃起異常等不良反應，甚至在陰莖上留下難看傷痕，讓病患們氣憤地出面控訴。

「當時在網路上看到關於顧醫師的廣告，而他在PTT上又被網友封為包皮王，所以我就過去諮詢，並決定由顧醫師動刀。」但L先生這時卻不知道手術後的結果將大大影響自己的一生「性」福。

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「他（顧醫師）告訴我說傳統的手術恢復期比較久，包皮槍手術比較快，但是有掉釘的問題，他這個3.0是用包皮槍切然後手縫，恢復期會快很多。」L先生說，經過考慮，雖然一次要價60000元，但為了一生的幸福，L先生還是忍痛花下去。

所謂包皮槍手術，是使用像紅酒開瓶器的包皮槍套在陰莖上，切斷多餘的包皮同時，也會將縫合鋼釘及矽膠縫合圈放入，協助傷口癒合，因此傷口平整，2天內就能恢復上課或工作，是目前最受歡迎的割包皮手術。

泌鳥科名醫顧芳瑜在PTT上被封為「包皮王」，在業界有相當知名度。（圖／翻攝顧芳瑜臉書粉絲專頁）

▲泌鳥科名醫顧芳瑜在PTT上被封為「包皮王」，在業界有相當知名度。

本刊調查，顧醫師所創的包皮槍3.0手術，其原理就是將一次性的包皮槍上的接合鋼釘（用於龜頭外緣與傷口接合）移除，在將包皮切除後，改用電燒、縫合等方式縫合傷口，不少泌尿科醫師認為，這作法跟傳統的包皮環切手術無異，產生的疤痕依然不工整，但顧醫師聲稱，自己首創的「包皮槍3.0」手術與一般包皮槍手術相比，有切面工整、手縫癒合迅速、減少感染特點，因此仍吸引許多男性上門手術。

不過在接受顧醫師的包皮槍3.0術後留下的傷痕，卻讓L先生相當不滿。他說「傷口那一圈有縫線勒痕，變得像硬塊一樣一顆一顆的，有時候壓到會有緊痛感，而且也非常不美觀，跟女朋友做愛都不敢開燈。」

「動完手術後真的很無言，醫生怎麼會把這種沒有經過臨床實驗的手術方式直接用在病人身上，就算他結合的兩種方式都是現有的技術，但也不行這樣亂改動儀器或手術器具吧。」L先生抱怨。

「沒事別割，要割請多做功課。」短短一句話道盡L先生第一次也是最後一次的割包皮血淋淋體悟，他也表示，與其花大錢動包皮槍3.0手術，還不如接受傳統的手術，反正結果都是一樣，呼籲男性在替小兄弟動刀前一定要三思。

顧芳瑜將包皮槍的專利技術「縫合釘」移除，在將包皮切除後，用電燒止血、縫合的方式進行手術，被同業醫師批評與傳統環切手術無異。（圖／讀者提供）

▲顧芳瑜將包皮槍的專利技術「縫合釘」移除，在將包皮切除後，用電燒止血、縫合的方式進行手術，被同業醫師批評與傳統環切手術無異。

本刊致電顧芳瑜醫師，他表示目前沒有接到病患有相關後遺症的案件，若病患產生後遺症，或對於傷口不滿意，都可以回診處理；同時，顧芳瑜也強調包皮槍3.0手術並沒有比較高價，且使用的醫材、耗材都是衛福部許可。

對此，台北市衛生局表示，待病患提供相關資料後，才會進行查察，但對於醫師可否隨意更改醫療器材，並且加收費用，衛生局醫事科何姓科長卻沒有正面回應，貌似也不知道相關規範，而該名科長隨即以開會為由掛上電話，讓人擔憂民眾若因此出了狀況，恐怕求助無門。

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