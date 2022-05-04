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俄士官呼士兵巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

記者張靖榕／綜合外電報導

開戰前號稱世界第二強大軍隊的俄軍，入侵烏克蘭後頻頻發生軍備、軍紀混亂的醜聞，最近流傳一則影片，一名俄軍中士在訓斥下屬，質疑對方之際竟然突來一記巴掌。該名士官還被起底是在基輔犯下戰爭罪的士官之一，隸屬第64摩托化步兵旅。

▲▼俄亞裔中士打下屬巴掌。（圖／翻攝推特「@TheDeadDistrict」）

▲俄亞裔中士打下屬巴掌。（圖／翻攝推特「@TheDeadDistrict」）

IP位址位於喬治雅的推特帳號「@TheDeadDistrict」在俄烏開戰後積極追蹤戰事進展，並常上傳關於俄軍消息的影片和推文，帳號3日則發布一則俄軍中士教訓士兵的影片。

畫面中亞裔臉孔的中士在軍帳入口質問比他高一個頭的白人士兵，當士兵解釋完後，中士又說了一兩句話，隨即就是一記巴掌，之後中士離開，另一名白人士兵才緩緩轉過頭去看同袍狀況。

「這個影片讓我們看到造成戰場上俄軍表現差勁的原因之一」，該推特帳號指稱，該名打人的中士疑似也是在基輔地區犯下戰爭罪的軍官之一。據了解，該名中士名為札卡洛夫（Petr Zakharov），1992年生，在俄烏戰爭前是一名曾參與過其他戰役的退伍士官。

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