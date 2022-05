俄士官呼士兵巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

記者張靖榕/綜合外電報導

開戰前號稱世界第二強大軍隊的俄軍,入侵烏克蘭後頻頻發生軍備、軍紀混亂的醜聞,最近流傳一則影片,一名俄軍中士在訓斥下屬,質疑對方之際竟然突來一記巴掌。該名士官還被起底是在基輔犯下戰爭罪的士官之一,隸屬第64摩托化步兵旅。

▲俄亞裔中士打下屬巴掌。(圖/翻攝推特「@TheDeadDistrict」)

IP位址位於喬治雅的推特帳號「@TheDeadDistrict」在俄烏開戰後積極追蹤戰事進展,並常上傳關於俄軍消息的影片和推文,帳號3日則發布一則俄軍中士教訓士兵的影片。

畫面中亞裔臉孔的中士在軍帳入口質問比他高一個頭的白人士兵,當士兵解釋完後,中士又說了一兩句話,隨即就是一記巴掌,之後中士離開,另一名白人士兵才緩緩轉過頭去看同袍狀況。

War criminals identified: identification data of scouts of the #Russian 64th Motorized Rifle Brigade.https://t.co/PvOZHPkXTA



We ask you to share this information as much as possible. pic.twitter.com/W7Hu5YiTGQ