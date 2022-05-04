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烏克蘭情報：俄國提議匈牙利「瓜分烏克蘭」　匈牙利痛批：假新聞

▲▼烏克蘭情報指出，俄羅斯曾向匈牙利提議，瓜分烏克蘭的領土。（圖／翻攝自Google地圖）

▲烏克蘭情報指出，俄羅斯曾向匈牙利提議，瓜分烏克蘭的領土。（圖／翻攝自Google地圖） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，有情報指出俄羅斯總統普丁，在入侵烏克蘭之前，曾向匈牙利提議，當烏克蘭政府垮台後，可以瓜分一部分的領土，並且匈牙利也有意這麼做。對此匈牙利方面駁斥，這是假新聞。

根據歐洲媒體《歐洲動態》（EURACTIV）報導，丹尼洛夫聲稱，布達佩斯在戰前評估，有14萬匈牙利人住在烏克蘭的「外喀爾巴阡州」（Transcarpathia），他們計畫併吞這個位在他們國家東北方的領土。

匈牙利政府發言人科瓦奇（Zoltan Kovacs）駁斥，烏克蘭方面的說法是假新聞，這是烏方對匈牙利拒絕提供武器的一種指控。

匈牙利持續維持不向烏克蘭提供武器，也拒絕致命性武器過境的政策，因為該國認為會有捲入戰爭的風險。

科瓦奇在推特上指出，「雖然我們知道烏克蘭不歡迎我們的決定，但散佈假新聞和編造謊言不會改變我們的立場」。

兩國關係在戰爭前，就因烏克蘭匈牙利少數民族權利問題而緊張，自俄羅斯入侵以來進一步惡化。

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