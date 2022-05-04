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台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市新營區一名謝姓男子涉嫌虐打1個月大的男嬰，因妻子看不下去家暴，偷偷拍攝才讓案情曝光。影片流出後，謝男被依傷害罪裁定預防性羈押，但網友仍不買單，紛紛要求直播主連千毅出面處理。對此，連千毅也以5字回應。

據悉，謝男認為與第二任妻子所生的男嬰長得像岳父，因此多次施暴，只要發現男嬰哭鬧就會以手、皮鞭或棉被施暴。男嬰年齡剛滿月，送醫檢查後有肝指數過高的症狀，胸前也有大片瘀青，所幸沒有生命危險，目前正在住院治療。

▲▼台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了。（圖／翻攝臉書）

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▲台南謝姓男子虐嬰引起眾怒。（圖／翻攝臉書）

影片曝光後網友紛紛留言召喚連千毅出面主持公道，「連董，拜託你主持公道，替這無辜的生命討一個公平」、「連董維護世界的和平你的正義來」、「準備蹭熱度」、「連董交給你處理了」。

沒想到，連千毅真的出面回應說，「謝謝，找溝惡（勾惡）！」讓不少網友直呼，「確實應該找勾惡」、「任哥這個好笑」、「神回」、「有能力的都挺身會讓社會大眾改觀唷」、「鳳梨吳泓逸、勾起你心中的惡、連千毅，展向未來攜手合作，讓台灣越來越好，鼠勾毅出馬」。

▲▼台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了。（圖／翻攝臉書）

▲▼網友瘋狂Tag連千毅，希望他可以出面主持公道。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了。（圖／翻攝臉書）

由於此案引發高度關注，警方表示，新營分局在接獲報案第一時間即將受傷男嬰送醫，當場逮捕施暴父親，目前法院已裁定羈押；另男嬰送醫治療後，尚無生命危險，社工亦已介入，本案已進入司法程序，請各位好朋友冷靜，不要有任何糾眾滋事違法脫序的行為，靜待司法調查、判決。

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