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6月「半解封」醫憂太早！揭關鍵數據：衝上去恐增死傷

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

▲醫院公費篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情持續升溫，傳出指揮中心研擬在滿足兩大條件情況下，全面以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施，最快可能6月進行半解封。不過，感染柯醫師憂心，此政策一施行，感染速度勢必加快，不僅是中重症病患增加恐延遲到看診救治，其他疾病也可能因大量新冠病患而遭到排擠，造成死傷上升，認為6月實施恐怕「太早」。

據了解，第三劑施打率若衝至7成以上，中重症率不增高，指揮中心將全面以「打滿第三劑加快篩」取代現行的居家隔離措施，以疫苗施打速度估算，可望6月上路。對此，指揮中心指揮官陳時中表示「有這類相關規劃，但變數仍多，有確定情況再跟大家報告。」

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振興醫院感染科主任李明政受訪表示，居隔放寬、以篩代隔，原本是針對醫護人力、避免醫療匱乏才有的措施，類似的模式如果一下拓展到全民適用，一定會讓感染速度增加。在速度快、流量大的情況下，可能可以在短時間解脫，達到群體免疫，但要注意這段期間「是否會增加太多死傷」。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲這段期間許多民眾都經歷過戳鼻子快篩。（圖／記者姜國輝攝）

國內從上週四開始單日破萬例，昨天更突破兩萬例確診，李明政推估，本週內單日將破5萬人確診，而即使5月份每天5萬的人數增加，要花2個月左右才會來到300萬～400萬人確診，比較接近群體免疫的數值，然而現在規劃6月份就居隔放寬，恐怕「太早」，染疫人數一下子衝上去，勢必會影響醫療量能。

李明政指出，如果大量病患出現，中重症隨之增加，死亡率也會上升，醫療量能若有不足，不僅是新冠病患的治療可能延遲，非新冠為主的其他疾病患者也可能受到排擠，讓死傷增加。

李明政提到，現在已經輕重分流的情況下，急診壅塞、延遲治療等消息仍在各地傳出，他認為，疫情的「流量控制」一定要掌握適中，台灣防疫本來就做很好，時間拉長也一點可行，不用急於6月放寬，等到群體免疫達到一定程度再來考慮，對醫療量能會比較理想。

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲快篩實名制上路，藥局現排隊人龍。（圖／記者李毓康攝）

不過，感染科專家、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬持不同看法，他受訪表示，近期國內自然感染人數持續增加，相對就會減少可感宿主，降低環境的風險，加上打過三劑的人達到7成，這兩種情況之下，環境內病毒減少，會變得比較安全；而且接種三劑，即便遭到感染也不容易重症，就也是國際間常說的疫苗護照的概念。

這段期間，黃高彬建議民眾，口罩還是不能脫，在感染者人數急速增加時，大型餐會、婚宴不要參加，八大場所不要去。

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