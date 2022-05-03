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印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜30分鐘收費6000元

▲▼印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）過去預言多次巧合成真，在網路上吸引不少死忠粉絲。沒想到，近日有印度媒體追查，發現阿南德的父親是IT工程師，且認證他的「GCPA神童獎」公信力不足、還有可以花錢購買的傳聞，以及阿南德的父母搞業配讓阿南德接受媒體採訪報導。

16歲的阿比吉亞阿南德於2006年出生，7歲開始在寺廟學習梵語，8歲就可以背誦《薄伽梵歌》的300條詩句，因此登上《印度時報》，又於10歲開始學習印度吠陀占星術，並在13歲時將影片上傳至YouTube，於2020年時預言「疫情」而爆紅至今。

阿南德於2020年5月獲得號稱有全球公信力的GCPA神童獎，更獲得各國媒體關注，事後預言經濟、疫情、戰爭等災難都命中，被眾多網友推崇。事後，阿南德也因在YouTube上不斷分享星體運行的解釋與解法，讓他成為了「星相預言家」。

印媒揭露，GCPA不是國際認證的組織，而是一個普通的民間組織，且獎項可透過「金錢贊助」獲得，因此只要有資本、人脈，任何15歲以下的孩童都可以得到GCPA神童獎，因此懷疑阿南德的神童身分有造假的疑慮。

此外，阿南德的家人也被起底，原來阿南德的爸爸是IT工程師，一家人因工作關係，在澳洲、加拿大、德國及印度等國家生活。報導指出，阿南德的父母曾花錢業配，讓阿南德接受《班加羅爾鏡報》的採訪，因此懷疑《印度時報》是否也有相同的情況。

據了解，阿南德至今都以「天文學家」、「占星學家」自稱，並未成為宗教、神明轉世等代言人，他也將印度占星術當成生意收費，個人占星每30分鐘1萬6000盧比（約6170元新台幣）、商業團體每45分鐘2萬5000盧比（約9640元新台幣），且留言評價都不錯，未傳出有任何法律糾紛。

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