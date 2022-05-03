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中國威脅劇增！日本、泰國簽署協議　擴大國防經濟合作

▲▼日本首相岸田文雄（左）與泰國總理帕拉育（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄（左）與泰國總理帕拉育（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相岸田文雄2日訪問泰國，並和泰國總理帕拉育進行會談，隨後共同宣佈兩國簽署「防衛裝備品暨技術轉移協定」，有助於將日本國防設備和技術轉移至泰國，以便因應中國在亞太地區日益增強的野心。

綜合外媒報導，岸田文雄出訪東南亞的最後一站來到泰國，他2日和帕拉育（Prayut Chan-o-cha）進行領袖會談，雙方共同宣佈簽署「防衛裝備品暨技術轉移協定」，有助於將日本國防設備和技術轉移至泰國。岸田表示，「這是朝擴大安全保障合作方面重大的一步」；帕拉育則說，來自日本的投資將對泰國防衛產業帶來助益。

在中國的野心持續在亞太地區增強的狀況下，帕拉育在聯合聲明中指出，除了國防以外，他也和泰國最大投資者日本，討論了關於供應鏈和經濟合作夥伴的問題。

此外，岸田和帕拉育在會談中提到烏俄戰爭問題，而泰國採取中立立場，未參與對俄羅斯經濟制裁，因此岸田在會中表示，「我同意帕拉育總理的看法，（日泰）就在任何地區都不允許憑藉力量單方面改變現狀，達成了共識。」

日本內閣公共事務大臣四方敬之（Noriyuki Shikata）向記者表示，日本決定提供500億日圓（約新台幣113.5億元）貸款給泰國，以支持該國的新冠肺炎防疫措施。

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