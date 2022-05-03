　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

水深及成人腰部！日女童溺水30分鐘才被發現　直升機後送仍不治

▲▼ 河邊,水邊,戲水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女童與家人到河邊戲水，卻意外溺水喪命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣島田市3日下午發生一起女童溺水意外，一名就讀小學二年級的7歲女童和家人一同到河邊玩水，怎知卻突然消失，直到30分鐘後才被發現溺水。雖然救難人員接獲通報隨即趕往現場，並且派出空中救難直升機後送醫院，但最後仍不治身亡。

綜合日媒報導，警方與消防人員指出，適逢日本黃金週假期，這名7歲女童神田彩陽奈3日和另外6名家人一起到島田市川根町的家山川玩耍。然而當天下午2時左右同行家人卻發現女童失蹤，因此隨即通報119。直到30分鐘後，一行人才在河中尋獲女童，但她已失去意識，性命垂危。

相關單位隨即使用空中救難直升機將她送往附近醫院，但女童經搶救仍於下午4時20分宣告死亡。據悉，事發當時女童並未換穿泳衣，而是穿著普通衣物和祖母、哥哥在河中玩耍，河水深度則大約落在成人腰部，目前警方仍要深入調查女童溺水的詳細原因與事發經過。

日本目前正值黃金週假期，時隔3年首度迎來解封後的連休，吸引大批民眾出門遊玩，但是自假期開始後意外也頻傳。東京稍早也發生意外，一個4人家庭到多摩川體驗划船，怎知卻遭水流沖至下游。當時船上共有3名大人與1名小孩，所幸經過警方與消防人員的救援，4人平安獲救且都沒有受傷。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
《全明星》最正經理「患病6年」：不能盡力跳舞
快訊／網傳柯文哲PCR陽性　北市府發聲了
從口罩到快篩還在排！他轟陳時中昔誇口「這4字」：在哪？
醫突預告：準備上戰場！收2命令急喊「真正的高峰要來了」
和平醫院爆加護病房群聚！　6名護理師染疫
北市下週將軟封城？黃珊珊曝「重要關鍵」
快篩陽情侶「裝肚子痛」衝急診遭轟　馬偕回應了
台中30多歲男確診肺浸潤！　住進加護病房
快訊／今增23102確診「全台分布曝光」！　台中首破千例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓恐進行2次以上核爆！豐溪里挖新坑道　推動「戰術核武」小型化

南韓檢察體系70年大變革！　文在寅敲定「檢偵完剝」修法通過

歐盟最快下周通過「禁運俄國石油」　德國：已準備好加入制裁

水深及成人腰部！日女童溺水30分鐘才被發現　直升機後送仍不治

中國威脅劇增！日本、泰國簽署協議　擴大國防經濟合作

教宗方濟各要前進莫斯科！喊話普丁見面調停戰爭　俄方已讀不回

2歲女受零食誘惑！凌晨竟脖子綁短褲詭漂泳池　警心痛：曾遭性侵

快訊／美國升級台灣旅行警示「不宜前往」！　比中國危險

再傳捷報！美五角大廈證實：烏軍成功在哈爾科夫擊退俄軍

美前防長新書爆料　川普曾要他朝示威者腿部開槍

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

北韓恐進行2次以上核爆！豐溪里挖新坑道　推動「戰術核武」小型化

南韓檢察體系70年大變革！　文在寅敲定「檢偵完剝」修法通過

歐盟最快下周通過「禁運俄國石油」　德國：已準備好加入制裁

水深及成人腰部！日女童溺水30分鐘才被發現　直升機後送仍不治

中國威脅劇增！日本、泰國簽署協議　擴大國防經濟合作

教宗方濟各要前進莫斯科！喊話普丁見面調停戰爭　俄方已讀不回

2歲女受零食誘惑！凌晨竟脖子綁短褲詭漂泳池　警心痛：曾遭性侵

快訊／美國升級台灣旅行警示「不宜前往」！　比中國危險

再傳捷報！美五角大廈證實：烏軍成功在哈爾科夫擊退俄軍

美前防長新書爆料　川普曾要他朝示威者腿部開槍

今增136校停課「全台累計1736所」！確診生破2萬　單日+3292人

快訊／台中貨車猛撞工程車翻覆！車頭扭曲全爛　1駕駛受困

買車還能抽車位、送丙式車體險？「5月購車優惠」一次看

42歲孔曉振10套逆齡穿搭根本少女　五分褲、碎花洋裝全是春夏必備

北韓恐進行2次以上核爆！豐溪里挖新坑道　推動「戰術核武」小型化

驚悚畫面曝！單車男停路中被撞飛　家人PO文集氣5天仍告不治

咬破5次床墊！法鬥被迫「洗門風」眼閃淚水　網抓包：犯人無悔意

《吃在天母》德行東路上的老味道　金仙蝦捲飯

花蓮確診直逼4千！5／5起孩童接種疫苗　2方式同步進行

孝子買金飾幫父祝壽攏係假！假鈔掉包搶了就跑　直衝當鋪下場曝

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

國際熱門新聞

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

15公分陰莖種手臂上6年！　他終於「物歸原位」

即／南韓現首例Omicron變異株「BA.2.12.1」

兄妹亂倫產子　求政府讓亂倫合法

全球快篩價格比一比　瑞典特價1劑僅30

I奶AV女優桃園怜奈　月砸226萬元養牛郎

少女在河中洗澡　朋友面前被鱷魚活吞

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

紐約疫情確診激增4倍　恐恢復防疫限制

喪禮狂傳敲棺聲！她入殮後突睜雙眼嚇傻親友

美女「口水吞吐」解鎖手機　影片曝光450萬人看呆

俄羅斯最快5／9對烏克蘭正式宣戰

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

俄參謀總長傳遭砲擊炸傷！　美國防部回應了

更多熱門

相關新聞

日本、泰國簽署協議　擴大國防合作

日本、泰國簽署協議　擴大國防合作

日本首相岸田文雄2日訪問泰國，並和泰國總理帕拉育進行會談，隨後共同宣佈兩國簽署「防衛裝備品暨技術轉移協定」，有助於將日本國防設備和技術轉移至泰國，以便因應中國在亞太地區日益增強的野心。

尹錫悅發表國政課題　強調重啟核電建設

尹錫悅發表國政課題　強調重啟核電建設

北海道船難12人失蹤！日政府砸2億聘「飽和淺水」救援

北海道船難12人失蹤！日政府砸2億聘「飽和淺水」救援

南韓重要性超越日本？拜登破例改變出訪原因

南韓重要性超越日本？拜登破例改變出訪原因

即／南韓現首例Omicron變異株「BA.2.12.1」

即／南韓現首例Omicron變異株「BA.2.12.1」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

快訊／今增5死！本土狂飆2萬3102例　境外移入37例

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

1.8噸無人貨車滑下坡！　神力男「徒手擋下」避禍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面