南韓檢察體系70年大變革！　文在寅敲定「檢偵完剝」修法通過

▲文在寅政府針對檢方權力限縮進行大刀闊斧的改革。圖為位於首爾市瑞草區的大檢察廳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓檢察體系將迎來70年以來的大變革！文在寅政府認為檢方權限過於龐大，因此從過去以來便持續推動改革、限縮檢方的權利。今（3）日上午，刑事訴訟法修正案正式通過國會本會議，並於下午由總統文在寅召開任內最後一次國務會議時公佈，完成「檢偵完剝」立法通過的最後階段。

南韓檢察機關同時擁有偵查權、起訴權，在6大項重大犯罪（貪腐、經濟、公務人員、選舉、國防產業、大型公共安全事件）中更擁有直接偵查權。為此，共同民主黨（現執政黨）於4月15日向國會遞出檢察廳法修正案、刑事訴訟法修正案，是為「檢偵完剝」（검수완박，完全剝奪檢察機關偵查權），要求將檢方6大重大犯罪偵查權移交給警方。

根據《韓聯社》，繼南韓國會本會議於4月30日正式通過檢察廳法修正案，引起檢方與國民力量等在野政黨極大反彈，本月3日上午再度通過刑事訴訟法修正案，在國會議長朴炳錫（박병석）進場宣布開議後，僅經過3分鐘便通過修正案。

▼南韓國會4月30日通過檢察廳法修正案，國民力量國會議員權性東向國會議長朴炳錫敦促取消表決。（圖／達志影像）

▲文在寅在最後一次國務會議，敲定公佈「檢偵完剝」法律修訂案。（圖／達志影像）

文在寅3日下午4時在青瓦台召開卸任前最後一次國務會議，宣布通過「檢偵完剝」的檢察廳法、刑事訴訟法修正案，搶在卸任前速戰速決完成所有程序，相關法案預計在公佈的4個月以後正式實施。

文在寅表示，「政府上任後秉持著『燭光政府』的精神，針對權力機關持續推動改革，包括設置高階公職人員犯罪偵查處、調整檢警偵查權、實施自治警察制度、設置國家搜查本部、改革國家情報院。」

文在寅進一步說道，「即便取得重大進展，在確保檢方偵查時的政治中立與公平正義、是否出現選擇性正義等方面，卻無法消解疑慮、取得國民信任，因此國會才進一步實施偵查權與起訴權的分離。」

針對「檢偵完剝」正式通過國會本會議，大檢察廳次長檢察官朴成鎮（박성진）表示，此舉根本未遵守憲法規定的適法程序原則，未來大檢察廳不排除提起憲法訴訟。

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