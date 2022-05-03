再傳捷報！美五角大廈證實：烏軍成功在哈爾科夫擊退俄軍

▲俄軍試圖攻進哈爾科夫，但是被堅守的烏克蘭軍隊擊退。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國五角大廈表示，俄羅斯軍試圖進攻東部城市哈爾科夫（Kharkiv），但烏軍在鍥而不捨地努力之下，順利將其擊退至40公里外之處。哈爾科夫自2月底以來不斷遭受俄軍攻擊，大多數平民皆已逃離家鄉。而這座具有戰略意義的重要城市距離俄羅斯邊境僅32公里。

根據CNBC報導，一名五角大廈的官員表示，烏克蘭軍隊在過去24至48小時之內，將企圖入侵哈爾科夫的俄軍擊退，並將其趕到哈爾科夫以東40公里遠之處。不過目前哈爾科夫仍遭受俄羅斯的空中轟炸。

這名官員透露，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部取得的進展不如預期，且接連遇到士氣低落、指揮控制不當以及後勤補給不足等問題。

除了東部地區外，南部濱海大城馬力波原定3日上午要撤離所有受困市民，但是受到俄羅斯重啟攻擊影響，撤離行動受到阻礙，目前至少還有500人受困於亞速鋼鐵廠。

另一方面，五角大廈同時也提到，美國支援烏克蘭的90門M777榴彈砲，有70多門已經抵達烏克蘭，約有170名烏軍正在學習如何操作。早前也有一批50多人的烏軍在2日結訓，因此已經有超過200多名烏克蘭士兵接受過相關訓練，預計不久後就能正式派上用場。

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