▲孫生女友分享性感辣照，引發網友熱議。（圖／攝自wendy__624的IG）

記者張鈜閔／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生和啦啦隊員林宛璇(Wendy)交往ing，兩人還因大吵一架，孫生跪下來求原諒登上新聞版面，日前Wendy突在IG分享一組性感美照，全身脫到只剩情趣內衣，讓網友們都暴動「辣到噴鼻血啦！」

孫生去年和樂天女神林襄分手後，現任女友是職籃T1桃園雲豹的啦啦隊員Wendy，日前因為和Wendy大吵一架，他為了挽回對方，主動在社群網站PO道歉文，甚至直接在戶外餐廳下跪，把姿態放得超低，終於成功讓女友消氣，2人重修舊好。

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▼孫生女友脫到只剩情趣內衣，讓不少網友暴動。（圖／攝自wendy__624的IG）

▲Wendy常在IG分享美照。（圖／攝自wendy__624的IG）

Wendy擁有175公分高挑身材、外型亮眼，常在社群網站分享美照，IG也有超過15萬粉絲追蹤，有不小人氣。日前她罕見分享自己的性感照片，穿著一套黑色「情趣內衣」躺在床上擺出撩人姿勢，發文表示「久違的辣辣照 偶可以出寫真了嗎？」，吸引超過2萬人按讚。

網友紛紛留言「這太扯了！」、「辣到噴鼻血啦」、「抱歉了孫生」、「終於知道孫總為什麼要下跪了」、「爽到孫生」、「孫生真的很幸福」。

▲孫生日前向女友下跪求原諒引起網友熱烈討論。（圖／攝自孫生的臉書）