2歲女受零食誘惑！凌晨竟脖子綁短褲詭漂泳池　警心痛：曾遭性侵

▲美國警方最近在一家摩鐵找到2歲女童的屍體，經查發現女童生前曾被性侵，於是迅速逮捕51歲的嫌犯蓋格，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國警方最近在奧克拉荷馬（Oklahoma）一家旅館的泳池裡，找到一名2歲女童的屍體，而這名女童被發現時脖子上居然綁著一條橘色短褲，經查發現女童生前曾被性侵，因此警方迅速逮捕了51歲的嫌犯蓋格（Michael S Geiger），並以一級謀殺、性侵、綁架和盜竊罪名，將其控上法庭。

據《太陽報》報導，伊尼德（Enid）警方在當地4月28日凌晨1點45分，接獲大草原汽車旅館（Grand Prairie Motel）的投報，聲稱有一名女童在摩鐵的泳池內溺水身亡，於是警方也請求醫護人員一同趕往現場。當急救人員趕抵現場時，女童已被撈出泳池，但已無任何反應。

報導稱，這名女童當時脖子上正圍著一條橘色短褲，疑似在溺水前曾受到性侵，不過女童在緊急送院後卻不幸被宣布死亡。警方在調查後發現，死去的女童是2歲的蓋頓（Caliyah J Guyton），而51歲的蓋格則非常有嫌疑。

法庭文件顯示，調查人員指出，蓋格事發前在泳池邊遇到了小蓋頓一家人，蓋格還給了孩子一些薯片或糖果等零食，數小時後，蓋格便邀約小蓋頓的父母一同到房間酗酒和吸食冰毒，而他們的女兒則與祖父一起留在自己的房間。

據稱，蓋格當時曾詢問蓋頓的母親是否願意和他待上24小時，並表示願意支付5000美元（約新台幣15萬元）作為酬勞，卻被蓋頓的母親拒絕。警方在搜查蓋格的房間時，發現蓋格的床上有著一些軟糖，而且電視放著卡通片，旁邊還有一些瓶裝果汁，因此警方懷疑蓋格可能利用零食將蓋頓引誘到了自己的房間，並對小女孩施暴。

警方歷經7個小時的搜查後，最終在摩鐵的頂樓發現了蓋格的身影，他當時身上和雙手都佈滿血跡，神色十分可疑，因此警方立即將他逮捕歸案，並以一級謀殺、性侵、綁架和盜竊罪名將其控上法庭。報導稱，蓋格過去曾因綁架被判10年徒刑，剛剛才在今年3月被釋放出獄。