美25歲中國留學生開車自撞「奪警槍」　警中彈滿地血！制伏影片曝

▲杜宇豪被制伏後，還試圖要掙脫，態度十分囂張。（圖／Instagram）

記者王佩翊／編譯

美國加州一名警察4月27日在執勤過程中遭25歲的中國留學生奪槍襲擊，當場中彈，隨後被送往醫院急救。如今開槍的嫌犯杜宇豪（Yuhao Du，音譯）已經遭到警方逮捕，並被控企圖謀殺、襲擊、奪警槍以及造成嚴重傷害的多項罪嫌。

受傷的警察帕切科（Tony Pacheco）4月27日晚間6時20分左右接獲通報稱，8號州際公路發生車禍，於是前往現場並查看事故情況。當時他先上前關心肇事駕駛杜宇豪的情況，沒想到站在車前的杜宇豪卻突然攻擊帕切科，甚至搶走他腰間的配槍，並對著帕切科開槍。

場面頓時陷入一片混亂，而多名路過駕駛立刻上前協助制伏杜宇豪，等待支援警力到場，並將受傷的帕切科送往醫院治療。帕切科的右大腿中彈，所幸動完手術後，已無大礙。據悉，杜宇豪當天開著奧迪撞上中央分隔島，但是詳細事故原因以及攻擊警方的動機仍待調查。

杜宇豪是加州大學聖地牙哥分校的高材生，2015年入學就讀，目前正在格勒理論物理實驗室工作（Fogler Theoretical Physics Lab）工作，同事聽聞他傷警的消息也是大感震驚，還強調杜宇豪平時樂觀開朗，不像是會做出這種事的人。

▼警方目前已經為帕切科開啟募款通道。



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