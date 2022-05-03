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全球快篩價格比一比！瑞典破盤特賣1劑僅30元　歐洲均價最便宜

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲目前台灣實名制快篩價格為1劑100元，而一般廠牌價格則落在每劑平均300元左右。（圖／記者姜國輝攝）

記者張方瑀／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜日前指出，德國的快篩一劑僅台幣30元，引發各界熱議，目前台灣實名制快篩價格為1劑100元，而一般廠牌價格則落在每劑平均300元左右。記者從線上購物網站查詢各國快篩價格，普遍來說，亞洲地區和美國的價格較高，而歐盟的售價最便宜，以瑞典來說，還曾出現一劑約台幣30元的超低價。

日本

從日本Amazon購物網站的價格來看，最便宜的快篩試劑價格約在580至780日圓（約台幣134元至180元）之間，而唾液快篩的價格則較高，最便宜的在2480日圓（約台幣571元）左右，最貴的要價5780日圓（約台幣1332元）。

另外在藥局通路上，若是一次購買10劑厚生勞動省核准通過的快篩試劑，價格約在1萬7600日圓（約台幣4055元）左右，換算每劑為1760日圓（約台幣406元）。

▲▼日本快篩試劑價格。（圖／翻攝自Amazon JP）

▲▼日本快篩試劑價格。（圖／翻攝自Amazon JP、@PRTIMES_JP）

▲▼日本快篩試劑價格。（圖／翻攝自@PRTIMES_JP）

韓國

從韓國G-market上的價格來看，韓國兩入快篩劑的價格約在6000韓元至8000韓元（約台幣152元至204元）之間，平均單劑售價約為3000至4000韓元（約台幣76元至102元）。

▲▼韓國快篩試劑售價。（圖／翻攝自G-market）

▲▼韓國快篩試劑售價。（圖／翻攝自G-market）

▲▼韓國快篩試劑售價。（圖／翻攝自G-market）

新加坡

目前已和新冠肺炎共存的新加坡，透過當地屈臣氏官網查詢發現，目前價格正在促銷，主要廠牌有三個，每個廠牌價位也不同。

南韓品牌SD BIOSENSOR的5入裝24.5新幣（約台幣530元），單劑約台幣106元；FLOWFLEX大包裝25入86.9新幣（約台幣1880元），單劑約台幣75元；亞培Abbott Panbio大包裝的20入價格為102新幣（約台幣2207元），單劑約台幣110元。

▲▼新加坡快篩試劑價格。（圖／翻攝自Watsons SG）

▲新加坡快篩試劑價格。（圖／翻攝自Watsons SG）

美國

美國知名賣場Walmart的快篩試劑售價約在2入17.98美元至21.87美元（約台幣536元至652元）之間，單劑價格約在台幣268元至326元。

▲▼美國快篩試劑售價。（圖／翻攝自walmart）

瑞典

瑞典最大超級市場販售的快篩試劑基本定價為99克朗（約台幣308元），但價格持續降低，常常會有折扣活動，平均價格約在59至79克朗（約台幣183元至246元）之間，也曾大特價出現10克朗（約台幣30元）的低價。

▲▼瑞典快篩試劑價格。（圖／翻攝自ICA Supermarket ）

▲瑞典快篩試劑價格。（圖／翻攝自ICA Supermarket ）

德國

德國最大藥妝店DM線上販售的快篩劑價格約在每劑1.75至2.85歐元（約台幣55元至90元）之間，5入的價格則為13.85歐元（約台幣436元）。

▲▼德國快篩試劑價格。（圖／翻攝自DM）

▲德國快篩試劑價格。（圖／翻攝自DM）

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