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尹錫悅發表國政課題　聚焦發展半導體產業　重啟核電3、4號機建設

▲▼尹錫悅20日在記者會上解釋統辦公室遷移計畫。（圖／路透社）

▲南韓總統當選人尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅方面的總統職務交接委員會今（3）日召開記者會，正式對外發佈尹錫悅政府執政後的110項「國政課題」，包含國政經營理念與方向、未來施政藍圖與願景等，其中多集中在經濟安保層面，而尹錫悅更強調將一反文在寅的反核政策。

至於尹錫悅選前承諾廢除女性家族部、追加部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）則未被納入「國政課題」中。

根據《韓聯社》，總統職務交接委員會委員長安哲秀3日上午11時公開尹錫悅政府的110項「國政課題」，秉持著遵守國家利益、實用主義、公平正義、常識等4大原則，以及推動民間主導經濟、自律與創新、追求成為自由和平繁榮的全球中樞國家等6大目標。

尹錫悅政府推出的國政課題，首要聚焦在經濟安保層面，政府將經濟主導權回歸給企業與國民，激起民間創造力與活力，同時由民間成為推動經濟成長的主體力量、政府則成為背後推手，而外交戰略政策將以國家利益與實用主義為核心，以堅強厚實的國防力量為基礎，將南韓由「受影響的國家」改造為「影響（他人）的國家」。

▲▼三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

▲三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

在國政課題中，尹錫悅政府計畫讓南韓躋身全球5大科技強國之列，在與國家競爭力高度密切相關的半導體、人工智慧（AI）、電池等尖端技術產業培育為未來戰略產業，盼能在2027年尹錫悅卸任前讓南韓的半導體出口額成長至1700億美元、規模成長30%，在電池全球市占率為排名第1，同時躍升為全球3大機器人王國。

為了達成上述目標，將會追求與美國、歐盟等展開技術戰略合作，同時聯結產業與通商之間的合作，在應對全球供應鏈危機上先發制人，並與核心礦物、原物料供應國，以及尖端技術持有國結盟。

在能源政策方面，強調上任後將會重啟新韓蔚核能發電廠第3、4號機的建設；至於在不動產政策方面，則表示將透過供應250萬戶以上的住宅追求房市穩定與正常化，而針對持多套住宅者的房屋轉讓稅制度進行改革，減輕課稅負擔。

▲▼尹錫悅表示，將重啟文在寅政府時期停止建設的新韓蔚核能發電廠3、4號機。（圖／達志影像）

▲尹錫悅表示，將重啟文在寅政府時期停止建設的新韓蔚核能發電廠3、4號機。（圖／達志影像）

至於在南北韓政策上，尹錫悅的國政課題強調應秉持基本原則，透過追求「完全且可受檢驗的無核化」，實現韓半島（朝鮮半島）的無核化與和平，進而創造統一的基礎。

尹錫悅還在國政課題中強調改善士兵們的福利條件，包括至2025年時提升兵長的月薪至200萬韓元（約新台幣4.6萬元）以上。

另外，尹錫悅在國政課題中也表示將推動廢除法務部長的偵查指揮權。

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