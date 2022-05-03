獨／淡江大學10例快篩陽　校方竟叫學生「趕快回老家做PCR」　

▲ 淡江大學爆群聚感染 。（圖／翻攝自淡江大學臉書）

記者戴上容／新北報導

疫情升溫，淡江大學學生向《東森新媒體ETtoday》記者投訴，化學材料系上週有10名同學疑似群聚感染，快篩陽性，但校方要同學「自己想辦法」並說，「快篩陽、沒做PCR」視同未確診，必須到校上課，要同學回老家篩檢，學生因此大罵校方「超扯」。對此，淡江大學主秘劉艾華回應，校園是有多例確診，一切規定依照政府法規。

「學校太可惡！」學生怒斥，校內宿舍疑爆發群聚感染，化材系上周五有10位學生身感不適、自行快篩結果「陽性」，但向校方通報後，校方毫無關懷，要學生自行隔離，引發恐慌。

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學生說，校外生有自己的空間，隔離當然沒問題，但校內住宿生多人一間、上下舖，有群聚風險，卻不見校方有適當處置。

▲ 淡江大學爆群聚感染 ，校方說「快篩陽、沒作PCR」視同未確診，可以回老家作PCR篩檢。（下圖同／投訴者提供）

「校方狂跳針官方說法！」該生怒轟，10名同學想到附近醫院篩檢，但是全都爆滿，學生詢問學校該怎麼辦？一定要做篩檢嗎？校方不斷跳針說「依法行政」，向學生告知說「可以趕快回老家呀！」，有同學拖著病體搭高鐵回南部去了，另位同學求助淡水親戚家，也有同學無所適從。

同學質疑，學校原本還強調，沒做PCR的同學都要到校上課，否則視同曠課，直到周日才急轉彎，他不滿快篩陽的同學們不僅沒被關心，校方踢皮球，還要怕被外界認為是惡意傳播，無可奈何下，只好向媒體投訴，希望大眾幫忙。

針對學生爆料，淡江大學主秘劉艾華表示，學校確實有多例確診，一切依照政府規定進行防疫工作，「依照現有法令，快篩陽確實不算確診，學生必須自己拿到PCR報告」，由系辦通知給校安中心後，每日依據衛生單位PCR通報，將有確診同學班級停課1～3天，待密切接觸者均為陰性後回復實體授課；若同學有需求想要遠距，可以向教務處申請，學校公告請見首頁/防疫及通報專區/重要資訊彙整/防疫Q＆A。





▲淡江大學校園防疫措施 。（圖／淡江大學提供）

