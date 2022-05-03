研究：染疫後再打第3劑mRNA疫苗　對Omicron「可能無效」

▲新研究數據顯示，染疫康復者接種追加劑的mRNA疫苗，對Omicron效用可能不大。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國一項新數據顯示，過去曾感染過新冠肺炎的病患，接種第3劑輝瑞BNT或莫德納的mRNA疫苗，可能無法增加他們對抗Omicron變異株的防護力。耶魯大學專家表示，2劑mRNA疫苗確實有助於曾染疫者預防Omicron，但數據中並沒有發現接種第3劑為此族群帶來額外益處。

根據路透報導，研究人員針對康乃狄克州從2021年11月到今年1月間曾接受新冠篩檢的13萬人進行研究，發現其中有1萬676名患者感染了Omicron。根據同儕審查前首先發佈於醫學論文預印本資料庫medRxiv中的報告顯示，約有6%到8%的人曾感染過去其他版本的變種病毒。

耶魯大學研究人員林德（Margaret Lind）表示，接種2劑mRNA疫苗確實有助於那些曾染疫者預防Omicron，但「我們並沒有在這一族群中發現接種第3劑追加劑的額外益處。」

此外，加拿大另一項研究也有類似發現，這份同樣在同儕審查前發表於medRxiv的報告指出，施打2劑以上的疫苗劑量對於曾染疫者而言，可能只具有「邊際遞增價值」。

林德認為，這可能表明了3件事，首先，無論是否曾經染疫都應該接種2劑mRNA疫苗。第二，未曾染疫者應接種追加劑。第三，有染疫史的族群應該考慮打追加劑，特別是那些可能出現致命併發症的高風險族群，但同時須認知到，2劑以上劑量可能無法提供顯著的額外保護力。

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