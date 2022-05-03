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法拉利撞飛16倍重Range Rover車頭全毀　30秒後「離奇復活」畫面曝

▲▼英國一輛法拉利將Range Rover撞飛。（圖／翻攝自推特）

▲英國一輛法拉利將Range Rover撞飛30秒後，引擎居然「自動復活」。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國一輛法拉利跑車最近在薩福克地區（Suffolk）飛馳時，竟失控衝向停在路邊的高級休旅車Range Rover，導致這輛比法拉利重16倍的龐然大物當場被撞飛、呈90度側翻倒地。不過讓人驚訝的是，這輛肇事的法拉利雖然也車頭全毀，但它的引擎居然在車禍發生30秒後就「自動復活」，讓現場所有人嘖嘖稱奇。

據《每日郵報》報導，4月30日清晨，一陣跑車拉動轉速所發出的刺耳巨響劃破了伊普斯威奇（Ipswich）某住宅區清晨的寧靜，原來是一輛法拉利跑車正在街頭飛馳，瞬間吸引了當地居民的注意。51歲的史密斯（Gary Smith）表示，他在聽到跑車的聲音後，就立刻跑出家門一探究竟，「法拉利幾乎催盡了油門在全速行駛，聽起來就像是在一級方程式賽車現場一樣」。

史密斯指出，這輛法拉利狂奔不久後，突然就失控撞上停在路邊的高級休旅車Range Rover，現場傳出一陣像爆炸一樣的撞擊聲，然後Range Rover就呈90度翻覆倒地，而法拉利的車頭也凹陷全毀，「離奇的是，在車禍發生約30秒後，法拉利的引擎居然奇蹟般地再度啟動，司機嘗試把車子移開，但很可惜，車子已經動不了了」。

據史密斯所述，Range Rover的車主在看到愛車被撞飛後十分傻眼，因為他不敢想像，自己重達2.5萬公斤的「巨車」居然會被重量只有自己十六分之一的跑車撞翻，所幸這起意外並未造成人員傷亡。報導稱，法拉利的最高時速可以超越300公里，因此我們不難想像當時這輛法拉利開得有多快。

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