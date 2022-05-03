恐怖都市傳說是真的！美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

▲拉斯維加斯附近的米德湖，由於乾旱，一具40年前被棄屍湖中的遺體終於重見天日。（圖／翻攝自KTLA）

實習記者廖翊慈／綜合報導



美國流傳著許多恐怖都市傳說，其中一個是殺人犯會將屍體放進桶子內後，將其投入湖中，類似手法也常出現於電影橋段。美國拉斯維加斯警方即通報，由於乾旱加劇，米德湖（Lake Mead）乾凅的湖底，發現一個早已腐蝕的鐵桶，裡面發現人體遺骸，更令人毛骨悚然的是，警方表示「這只是其中一個。」



綜合外媒報導，美國警方於當地時間2日表示，上週末一名旅人來到米德湖划船時，在乾凅的湖底發現一個鐵桶，打開後發現疑似人骨的東西，馬上通報當地警方。負責該起案件的員警史賓賽（Ray Spencer）表示，「我認為，隨著水位的下降，我們很有可能會找到更多的人類遺骸，這將是一件非常棘手的案件。」



史賓賽指出，根據內華達大學的驗屍報告分析，若從死者身上的個人物品來看，推算死亡時間約為40多年前，也就是1980年代左右，但對於死者身份以及桶子何時開始腐蝕，目前仍在調查中，史賓賽表示，「對於死因我們無可奉告，其他相關問題還在調查中，一切已驗屍官的報告為準。」



據悉，在美國歷史上，米德湖附近的拉斯維加斯一帶，一直都是龍蛇雜處之地管理難度高，一般人認為，黑手黨會將敵人棄屍於此湖中，而該國家公園管理局人員也搜查了米德湖海門威港附近的區域，發現了裝有骨骼遺骸的桶子。



米德湖和鮑威爾湖上游是美國最大的人造水庫，水源來自流經大峽谷的科羅拉多河（Colorado River），提供拉斯維加斯90%的飲用水，但米德湖目前水位已降至321公尺，為1937年以來最低，科學家表示，美西長達數十年的特大乾旱正因人為全球暖化而加劇，若再不有所改善，將會有越來越多地區的人們飽受乾旱之苦。