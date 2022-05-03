烏克蘭檢方發布「酷刑屍照」指甲慘拔光　布查屠殺首名兇手身分曝

▲烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯軍隊撤出烏克蘭基輔周邊地區後，各地城鎮四處遺留著殘殺平民的證據。烏克蘭檢察總長辦公室表示，在基輔州卡利尼夫卡鎮（Kalynivka）發現2具男屍，生前曾遭遇殘忍酷刑，雙手被綁在背後，指甲全被拔光。另外，烏克蘭檢方也公布了有關「布查大屠殺」的第一名涉案俄軍身分。

▲烏克蘭檢方發布基輔州小鎮平民遭俄軍酷刑慘死的照片。（圖／取自烏克蘭駐愛沙尼亞大使Mariana Betsa推特）

根據東歐媒體《Nexta》報導，烏克蘭檢察總長辦公室宣稱，在基輔州一個5000人的小鎮「卡利尼夫卡」發現了俄軍暴行的最新證據，是當地2名男性被謀殺後遭埋的墳墓。檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，遺體上有明顯經歷酷刑的痕跡，雙手反綁背後，指甲全被拔光，身上留有槍傷。

此外，維涅迪克托瓦2日公布了第一名被推斷在基輔西北郊布查鎮（Bucha）涉嫌殘殺平民的俄軍士兵，嫌疑人是俄羅斯聯邦國家近衛軍（National Guard）某部隊的指揮官柯洛采（Sergei Kolotsei）。她文中寫道，布查檢察官已證實，柯洛采3月18日在布查殺害4名手無寸鐵的男子，幾天後的3月29日又對另一名平民施以殘酷折磨。

▲布查鎮（Bucha）發現數百人亂葬崗，當地政府與軍人協助挖掘遺體，確認亡者身分。（圖／路透）

維涅迪克托瓦指出，柯洛采強迫一名立場親烏的男性平民進入地下室，用拳頭、突擊步槍和刀柄毆打對方，迫使他承認從事破壞俄軍入侵的行動。她說，隨後這名男子被帶到一處行刑地點，他經歷了有人在他耳邊開槍的「模擬處決」威脅，而對受害者而言，「最可怕的羞辱與恐嚇就是強迫他去聞屍體。」

維涅迪克托瓦表示，柯洛采已經被正式通報為「布查屠殺」的嫌疑人，而上周確認的俄軍第64機動步兵旅的10名士兵，涉嫌殘忍對待平民與其他戰爭罪行，但烏克蘭調查人員仍在收集證據，以利查明這10人是否也參與了布查的行動。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》