中醫師指導三穴位按摩提升免疫力　平衡身心與新冠病毒共存

▲中醫師賴卉蓮指導穴位按摩提升免疫力、與病毒共存（下同）。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情未歇、國內單日確診數持續爬升，目前整體管制措施朝與病毒共存的目標前進；衛福部南投醫院表示，民眾面對疫情難免心慌，除鼓勵接種疫苗、做好勤洗手等自我健康管理，中醫科醫師賴卉蓮表示，平時在家除規律作息與均衡飲食可保持身體抵抗力、抵禦感染。也可搭配以下穴位按摩來培養人體的正氣，提升免疫力。

1.養氣穴位─氣海、關元：賴卉蓮指出，氣海位於肚臍下1.5寸（食指中指併攏的寬度），為先天之氣聚集之地，關元位於肚臍下3寸（食指到小指併攏的寬度），掌管貯存先天元氣，以大拇指指腹按摩可調補元氣，體質偏寒者也可搭配溫敷以調中補氣。

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2.補腎穴位─太谿、復溜。賴卉蓮表示，中醫認為｢腎為先天之本」，位於足內側、內踝尖後方與阿基里斯腱間凹陷處的太谿，為足少陰腎經的原穴，腎經的氣血都由此向外轉輸，按壓太谿可補腎陽益腎陰；位於小腿內側、太谿上2寸（食指到無名指的寬度）的復溜，為腎經的經穴，也是治療身體水液失調的要穴，按壓復溜有補腎滋陰、利水消腫的功效。

3.補脾胃穴位─合谷、足三里。中醫認為｢脾胃為後天之本」，賴卉蓮說，合谷為拇指與食指併攏、肌肉隆起最高點，屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；足三里位於膝下三寸（四指幅）、脛骨旁開一寸（拇指的寬度），屬足陽明胃經，具健脾合胃補益氣血的功效，按壓合谷足三里可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。

賴卉蓮提醒，同一穴位可按壓約1至2分鐘，有酸、麻、脹的感覺即可達到效果，不需用力揉壓，以免過度刺激反而受傷；而目前防疫目標並非清零，而是將重症與死亡數降至最低，醫師呼籲，沒有人想染疫或也把病毒傳染給親友，建議患者將自己身心照顧好、遵從醫囑的專業指示，南投醫院也開立COVID-19染疫康復者門診，讓有需要的患者可就醫尋求協助。