普丁限1週內奪澤倫斯基出生地　俄軍壓力山大！每天400死也難達成

▲普丁下令俄軍必須在5月9日前拿下克利福洛，讓俄軍的行動陷入混亂，並造成每天至少400名士兵死傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

歐盟一名知情人士透露，俄羅斯總統普丁目前已直接控制烏克蘭的軍事行動，並下令俄軍必須在1週內拿下烏克蘭總統澤倫斯基的出生地克利福洛（Kryvyi Rih），讓俄軍的行動陷入混亂。專門評論烏俄戰爭的網路帳號U0I指出，俄軍已損失大量兵力來達成普丁的命令，每天至少有400名士兵傷亡。

據《每日星報》報導，對將領們已失去耐心的普丁，如今已重奪烏克蘭軍事行動的所有控制權，並雄心勃勃地下令，俄軍必須在5月9日的勝利日慶祝活動前佔領克利福洛。克利福洛是烏克蘭總統澤倫斯基的出生地。據稱，如果俄軍成功拿下克利福洛，那普丁將在戰爭宣傳中得到大力支持。

不過，消息指出，俄羅斯軍隊對於在勝利日前佔領克利福洛不抱太多希望。U0I指出，俄軍都對普丁的命令深感震驚，而且還為俄軍的行動造成了混亂；為了達成命令，他們不惜一切代價，甚至犧牲了大量軍力，來達成這「幾乎不可能的任務」。UOI表示，俄軍的設備不斷出現故障，而且每天至少有400名士兵死傷，要完成如此艱鉅的任務恐怕不容易。