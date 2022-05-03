拿剩藥稱「沒效要退費」　她多年後再上門1句話挨轟：當好市多？

▲一名女病患拿剩下的藥回診所求退費。（資料圖／記者陳俊宏攝）



記者崔子柔／綜合報導

醫師每天都要接觸數名病患，其中總有特例會讓他們印象深刻。小兒科陳木榮醫師在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療 -Dr.陳木榮醫師」指出，多年前一名女病患拿藥上門說沒效要退費，她近日又到診所想自費買抗生素，竟問「如果過一陣子沒吃到這個抗生素，我可以把完全沒用過的抗生素還你，你可以把錢退給我嗎？」讓他相當傻眼。

「我對眼前這個女人印象深刻」，陳木榮提到，該名女病患幾年前來看診，他開了三天份共九包藥給她，一周後她帶著八包藥回來，說吃了一包覺得沒效，要求退費，「當時我覺得太扯，現場跟她吵了一架，堅持不退費給她」。

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陳木榮表示，該女如今再上門，看完診後從手機打開一張截圖，上面說「疫情期間，只要是發燒，趕快先吃這種抗生素」，陳木榮認為，發燒吃某種抗生素實在不合理，但看她仍堅持想自費購買，便說「如果吃了沒效，妳不能來找我退費喔！」

該女聽了回答，「不會！吃了沒效還回來退費，那也太扯了吧」，但下秒又問，「如果過一陣子沒吃到這個抗生素，我可以把完全沒用過的抗生素還你，你可以把錢退給我嗎？」，讓陳木榮無奈，心想「這個女人覺得備用的藥物是可以免費借用的，過程中只需要付一點押金……」。

文章引起網友熱議，不少人留言表示，「柚子醫師應該幫她轉診去其他科別」、「以為醫師這裡是好市多，因為顧客永遠是對的，所以退費不需要什麼理由嗎」、「天底下真的是什麼樣的人都有」、「沒想到奧客竟然連看醫生都堅守本心」、「只吃一包藥，怎麼可能會有效！既然都看病拿藥了，沒有退費這種事情」。