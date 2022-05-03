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大陸 大陸焦點 特派現場

尪偷情後她成「二奶殺手」！20年暴揍8000個狐狸精　起底翻身近況

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有一名年約60歲的女士早年因丈夫出軌背叛，毅然成為幫助已婚婦女偵查第三者、提供「捉姦」諮詢和服務，有時更有出手「打二奶」的「二奶殺手」。面對外界對她「打二奶」是否洽當的質疑，她更揚言，「二奶不打，心理傷痕治癒不了。」20年來，她暴打過8000個小三，打擊小三是張玉芬一輩子的人生目標，但她如今已收手。

出生於1958年的張玉芬本來只是一名普通主婦，卻因為丈夫出軌背叛走上了「捉姦」之路。1997年的某一天，張玉芬的丈夫對她自白，說在外頭找了個「小妹妹」，要跟她離婚，後來更不辭而別，不但取走家中的存款，而且還帶走所有的首飾。

此後10年，張玉芬和丈夫打了近10年的「重婚戰」。她先追查丈夫的下落，再採用跟蹤、偷拍、錄音等方式，不斷收集丈夫的通姦證據，最終成功拍攝丈夫和第三者的不雅照片。期間，張玉芬先後11次向法庭起訴丈夫「重婚罪」，但均被駁回。

在2007年6月5日，法院向張玉芬下達判決書，判決張玉芬與其丈夫離婚。法院基於對張玉芬靠低保維持生活，和她並無過錯的考慮，將夫妻名下的一套單位住房判給她。

▲▼大陸「二奶殺手」張玉芬。（圖／翻攝自每日要聞）

▲大陸「二奶殺手」張玉芬。（圖／翻攝自每日要聞）

原本對於張玉芬來說，爭得房子這個最大的財產，意味著她的勝利。不過，張玉芬對二奶的仇恨並沒有停止，她和其他9個同樣遭遇的女人一起，組成了「打二奶游擊隊」，只要捉到二奶就打，而且要先脫褲子，讓狐狸精跑不了。

張玉芬坦言，「扒衣服」是一種極端的方法，但是這種極端的方法最解恨，「不打她，心裡的那種傷痕治癒不了。」張玉芬又說，她是中國「打二奶」的第一例，其他人都是從她身上學的。

在2008年，張玉芬就成立了「中華全國民間反二奶同盟」，宣稱要「大刀向二奶的頭上砍去」。此後，「反二奶網」、「反小三聯盟」等反第三者組織在大陸各地紛紛興起。

期間，張玉芬當初「抓著二奶就打」，哪怕在公眾場合脫第三者的褲子，這種做法也在社會上引起軒然大波，又曾令她及一些「打二奶」的元配惹上官非-因故意傷害罪被拘。此後，她逐漸減少了「打二奶」。

▲▼大陸「二奶殺手」張玉芬。（圖／翻攝自每日要聞）

▲如今，張玉芬成立「月亮灣救助站」，轉型成心理救助。（圖／翻攝自每日要聞）

2014年，她到北京成立「月亮灣救助站」，轉型成心理救助，聆聽受害婦女的故事，同時也有繼續幫助元配拿到丈夫的通姦證據，打官司。她表示，有很多女性因丈夫出軌向她致電救助，有時最多一天接到164個來電，記錄下來的目前已經寫滿37本筆記本。她都會盡力幫助，除收取交通費和偵查的費用，她都不收對方的錢。

張玉芬直言，自己會這樣做，是要協助婦女走出婚姻受傷害的陰影，「忍受的這種痛，是刀子在扎心，哪一個中年妻，願意把自己的家庭和丈夫拱手讓給別人。」

現在，20年的「捉姦」工作，已讓張玉芬看透了很多，她說，「有的時候，婚外情不是拳頭就能解決的事情」，不能光靠打，還得靠姐妹互助和法律手段。這個曾經兇狠說出「妳哪兒有用，我就打哪兒」的「二奶殺手」，現在意識到，只有法律和親情，才能幫助這些受傷害的人。

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關鍵字：

張玉芬二奶殺手

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