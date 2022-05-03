北韓恐進行2次以上核爆！豐溪里挖新坑道　推動戰術核武小型化

▲海諾寧研判，北韓2018年炸毀豐溪里核武試驗場時，恐怕坑道深處未完全被炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前華府智庫《北緯38度》指出，北韓近來在豐溪里核試驗場挖掘2處新坑道，疑似計畫進行戰術核武核爆試驗。對此，國際原子能機構（IAEA）前任副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）也在分析中證實，北韓有意推動戰術核武小型化，因此計畫分別針對鈽核彈、鈾核彈進行最少2次以上的核試驗。

根據《美國之音》報導，前國際原子能機構副總幹事、現美國史汀生中心特別研究委員海諾寧接受電訪時表示，北韓目前正試圖修復4年前炸毀的3號坑道，認為之後非常有可能進行戰術核武的核爆試驗，將推動核武進一步小型化。

海諾寧表示，「北韓同時擁有鈽製核武、鈾製核武，平壤當局希望能同時將2種核武小型化。」

其實，北韓從今年1月起便進行多達13次的飛彈試射，包括極超音速飛彈、洲際彈道飛彈、短程彈道飛彈、巡弋飛彈等。海諾寧研判，北韓下一個階段不排除會將戰術核武攜載在飛彈彈頭上，進行試射或核爆。至於北韓何時會在豐溪里核實驗場3號坑道進行核試，海諾寧則表示，從目前的衛星影像分析，恐怕仍是難以預測。

海諾寧表示，「從坑道排出來的廢棄物正以些微的速度增加，目前還沒有看到任何協助移除廢棄物的相關裝備。」

海諾寧接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時則預估，北韓未來將會進行至少2次以上的核試，「北韓為了實現將鈽製核武、鈾製核武小型化，未來將進行至少2次核試。戰術核武核爆一般而言會產生20kt（千噸）的爆炸威力，平壤當局可能會視時機進行規模約1kt的核試。」

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