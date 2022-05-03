南韓重要性超越日本？拜登「破例」改變出訪順序　白宮解釋原因

▲拜登20日出訪亞洲，先前往南韓會晤尹錫悅，之後才前往日本會晤岸田文雄。（圖／路透社、達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登將於本月20日展開亞洲出訪行程，而首站便選擇先訪問南韓、會晤南韓新上任的總統尹錫悅，接著才前往日本東京召開四方安全對話（QUAD）。此次「先訪韓、後訪日」在美國總統出訪亞洲行程上算是史無前例，當記者詢問是否有特殊因素考量時，白宮表示，美國與南韓是極其重要的夥伴關係。

根據《韓聯社》，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於當地時間2日召開記者會，對於有記者提問，此次拜登亞洲出訪行程打破過去60年來的慣例，先訪韓、後訪日的理由為合，她答道，「美國歷屆總統長期以來訪問南韓多次，盼各界勿針對出訪順序做出過多聯想」，一方面顯示出美韓同盟的重要性、一方面強調南韓與日本皆為重要同盟。

拜登將於20日展開亞洲出訪行程，20至22日先行訪問南韓，並於21日在首爾與尹錫悅展開美韓元首峰會；22至24日則前往日本，23、24日將分別與日本首相岸田文雄展美日元首峰會、美日印澳四方安全對話（QUAD）會談。

先前尹錫悅曾多次表示，他就任後將推動南韓加入QUAD、或是推動南韓與QUAD成員國在防疫、經濟、供應鏈、氣候變遷等相關議題上進行合作。

▲美國白宮發言人莎琪。（圖／達志影像／美聯社）

對於南韓是否有可能加入QUAD、成為美國在東亞政策上的重要轉變，莎琪表示，「我們（美國）和南韓接觸的方式有很多，美國與南韓是極其重要的夥伴關係；但QUAD還是QUAD，我們將會透過許多手段繼續與南韓維持合作、致力強化雙方關係。」

北韓（朝鮮）從今年1月以至今進行多達13次的飛彈試射，對此莎琪也透露，北韓問題將會成為此次美韓元首峰會的重要議題之一。

另外，強化美韓之間的經濟、技術同盟合作，將成為此次拜登、尹錫悅在美韓元首峰會的重要談論議題之一，特別是拜登政府有意以同盟國為中心，重組半導體等尖端技術產業供應鏈，因此拜登此次訪韓不排除拜會南韓重要財閥首長。

尹錫悅方面核心關係人士透露，拜登有意透過駐韓美國商工會議所（美國商會，AMCHAM）拜會南韓經濟界人士，至於是分別與各大財閥首長會晤、還是集結重要經濟界人士展開「圓桌會議」，目前還是未知數。

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