殯葬業做公益！帶學生逛靈骨塔、開塔位　「超特殊」生命參訪照曝

▲龍巖集團做公益，帶學員參觀三芝真龍殿靈骨塔 。（下圖同／龍巖集團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者戴上容／新北報導

龍巖推動生命教育，首度上月27日接待育仁啟智中心師生參訪三芝真龍殿靈骨塔，帶學員導覽園區環境外，也引導他們彩繪心中生命的家，由於其中一位學員家族塔位安放在殿內，因此龍巖特別安排「開塔儀式」，讓師生一同祭拜，在溫暖的祈福中，大家都真切地體會「慎終追遠」文化意涵。

龍巖集團表示，龍巖為滿足不同族群發展出各種多元教育方案，包含：捐助南華大學生死學系獎學金培養專業人才外，也關注偏鄉教育與特殊教育需求，龍巖今年持續補助雲林偏鄉小學「龍巖國小」課輔班經費，規劃生命園區的生命教育課程。

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龍巖真龍殿生命紀念館用心規劃籌備4月27日接待育仁啟智中心師生們到三芝真龍殿參訪，學習瞭解如何正向的面對生命的意義及圓滿善終，精心規劃三大主題的學習，包含生命的意義、生命的起落與生命的歸屬。師生們從生命紀念館環境開始導覽，由塔主分享晉塔的流程、學習祭拜先人的儀式與意涵，並引導學員們，動手彩繪出他們心中生命的家-真龍殿的樣貌。

其中，有位學員家族塔位安放在真龍殿內，龍巖因此特別安排開啟塔位面板，讓師生一同祭拜這位學員的先人，由該名學員正向的與大家分享自己人生最後的家，在溫暖的祈福中，所有人都真切地體會到了慎終追遠、傳承的文化意涵。

過程中，學員們認真地聆聽導覽過程中的每一個細節，大家都一一提問，例如：中西式塔位的差異、寵物是否能跟主人一同入住塔位等問題，在真龍殿同仁耐心的講解中，對於圓滿善終的思考深植於心，最後帶領大家到真龍殿外開心的合影，圓滿這一天的學習，也希望在彼此的心中都能留下美好的回憶。



▲龍巖集團致贈為雲林偏鄉龍巖國小學生每人一份鬼滅之刃的爆米花桶。（下圖同／龍巖集團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此外，4月14日雲林偏鄉龍巖國小舉辦一年一度的運動會，龍巖集團為了鼓勵學童們能夠展現運動精神迎接運動賽事的挑戰，特別發起同仁募捐餐費致贈小朋友們每人一份鬼滅之刃的爆米花桶，運動會結束後可以帶回家與父母長輩們一起分享，陪伴孩童度過歡樂的運動會。