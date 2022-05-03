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陳時中要醫院降載　醫無奈曝3難題：台灣還沒做好共存準備

▲。（示意圖／記者李毓康攝）

▲陳昶宇醫師對於中央呼籲醫院降載，提出三大問題。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

陳時中呼籲醫療院所「服務降載」並提高採檢人力，以緩解急診篩檢人潮，對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，北市府及聯醫高層也曾籲減少或關閉門診住院，但他直言「病患沒少過，要怎麼關？」懷疑台灣是否還沒準備好與病毒共存，並點出3大問題，包括民眾擠爆急診室、壓榨醫療人員、缺乏緩衝備載的健保制度。

醫師陳昶宇今（3）日清晨在個人臉書粉專指出，「真虧指揮中心寫得出『服務降載』這幾個字」，就連北市府及聯醫的高層也說過一樣的話，呼籲「請盡量關閉減少門診住院，以防疫為重」，但問題是，「門診及檢查的病患根本沒有變少，一般住院病患也未減量，這樣是能關到哪去？」

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▲做PCR篩檢。（示意圖／記者湯興漢攝）

▲陳醫師認為與病毒共存的前提下，是台灣必須有完備的醫療量能。（示意圖／記者湯興漢攝）

陳昶宇表示，要關也是可以，「把門診胃鏡腸鏡超音波還有假日住院急診檢查都關一關，病人要做檢查就說，抱歉喔我們醫院因為疫情關係不做了，請到別的醫院檢查，這樣是ok的嗎？」雖然與病毒共存已是個國際趨勢，「但我開始懷疑台灣是不是真的沒準備好？」他認為台灣人一窩蜂擠爆急診的心態，或是壓榨醫療人員、缺乏緩衝備載的健保制度，都讓台灣永遠無法真正做好準備。

他在文末題提出3個目前台灣醫療資源上的難題，民眾的恐慌心理，一窩蜂湧入急診室，讓原本就超載的急診室，醫療人員的工作量更是超出負荷，「不管是台灣人一窩蜂擠爆急診的心態，還是壓榨醫療人員缺乏緩衝備載的健保制度，可能都讓台灣永遠無法真正做好準備。」

陳時中於昨日宣布，今日起「無症狀民眾要快篩陽性，才能到急診做PCR篩檢」，各地方政府加設社區篩檢站，並要求醫療院所增設防疫門診，提供輕症或無症狀家用快篩陽性的民眾做評估採檢與診療的服務，以便有效分流病患，同時也鼓勵基層診所提供採檢服務，盼能有效緩解各大醫療院所急診室的篩檢人潮。

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