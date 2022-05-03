加州一週激增「30%確診」！口罩令解封　恐迎新一波感染浪潮

▲美國加州解封，但疫情疑似出現反彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國疫情在數個月內持續降溫，也逐步解除包含口罩令在內的各項防疫措施，然而加州確診案例卻在過去1週內迅速增加了30%，住院人數也略有上升。部分衛生官員擔憂，加州恐怕要進入新一波的流行浪潮，不過就算住院與死亡人數可能會上升，但新一波疫情將不會像2021年底的Omicron疫情一樣嚴重。

根據《洛杉磯時報》報導，加州聖馬刁郡副衛生局長柯蒂斯陳（Curtis Chan）博士直言，預計5月份疫情就會出現小規模的激增，如同2021年7月初的Delta浪潮。聖馬刁郡的確診率是加州最高的，在每10萬人當中，每週就會有222人確診，然而加州整體的每10萬人單週確診率為100例。

▲美國已解除口罩令。（圖／達志影像／美聯社）



馬林郡的衛生官員威力特（Matt Willis）博士則表示，「病毒肯定正在傳播，大家要知道，社區感染的可能性仍在持續增加。」加州近一週內每天平均新增5600例，而這也是自3月初以來的新高。儘管住院人數仍處於大流行的最低標準，但是根據加州的預測，到5月30日的陣亡將士紀念日，住院人數將會增加至65%，屆時需要重症監護的新冠病患也會增加1倍。

儘管有人質疑，灣區的確診比例較高是因為檢測率高，但是柯蒂斯陳博士表示，這些數字仍然足以讓人擔憂。聖馬刁郡當局已經通知安養院、監獄、收容所以及相關場所，要提前準備預防措施。

美國CDC建議，這些高風險地區中罹患嚴重疾病的人最好還是戴上口罩，保護自身安全。加州雖然在2月中旬取消口罩令，但是該州的公共衛生部門有鑑於疫情升溫，因此提出了更嚴格的建議，包含在室內場合佩戴口罩。洛杉磯公共衛生局更表示，如果疫情升溫導致醫院無法負荷，不排除重新恢復口罩政策。

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